شروط دعم ريف للاسر المنتجة و آلية التسجيل عبر بوابة ريف reef.gov.sa

التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة، تدعم منصة ريف كثير من القطاعات المحلية ذات الجودة العالية والتي لها مستقبل لتطوير التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، حيث يدعم برنامج ريف للدعم المادي صغار المزارعين و السر المنتجة وربات البيوت والكثير من المجالات التي تدخل في صناعة المنتجات المحلية الزراعية، تساهم المملكة من خلال برنامج ريف للدعم المادي الى التحسين من المستوى المعيشي للفرد و السرة من خلال تقديم راتب شهري غير مسترد لتطوير المحصول حتى وصوله الى ايدي المواطنين، وضحت وزارة البيئة و المياه والزراعة عدة شروط لتسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة والعاطلين.

برنامج ريف للدعم المادي

هو أحد البرامج الحكومية التي تساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي، تابع البرنامج لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الهدف منه التنمية المستدامة للقطاع الزراعي ودعم المشاريع الصغيرة المختصة بالموارد الزراعية مثل زراعة الورد وزراعة البن التي تخدم السوق الحرة وبذلك يتم دعم الاقتصاد السعودي.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة شروط وضوابط يجب أن تكون متوفرة للمتقدمين الراغبين في الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية يعمل في أحد القطاعات الزراعية ولا يكون صاحب وظيفة في إحدى المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص. أن يكون المتقدم يزيد عمره عن 21 عام ولا يكون دخله فوق الستة الآف ريال في الشهر. ألا يكون أحد المستفيدين من برامج الدعم والتمويل التي تقدمها الحكومة السعودية. إرفاق جميع الأوراق الثبوتية عند البدء بالتقديم.

آلية التسجيل في منصة ريف للدعم المادي