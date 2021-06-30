نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نماذج طلب منحة أرض الديوان الملكي 1442 وخطوات الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منحة أرض الديوان الملكي، من أهم المنح التي يستهدفها المواطنون في المملكة العربية السعودية من غير القادرين، للحصول على قطعة أرض لاستغلالها في بناء سكن خاص.

وتتعدد طرق التقديم لطلب المنحة من الديوان الملكي للمحتاجين، تتمثل في ملء نموذج الحصول على قطعة أرض خاصة.

ويمكن معرفة أسماء الفائزين بأراضي من خلال رقم البرقية التي يتم تقديمها للديوان الملكي السعودي، والتي تكون وفق النموذج التالي:

نموذج طلب منحة أرض الديوان الملكي

السلام عليكم ورحمة الله

أتقدم إلى جلالتكم بطلب الحصول على قطعة أرض سكنية ضمن مدينة (…) نظرا لحاجتي الشديدة لها.

حيث استوفيت جميع الشروط الواجبة لمنحي الأرض، كما لم يسبق لي الحصول على أي قطعة أرض.

وأتعهد إلى جلالتكم بأنه حال ثبوت خلاف ما أقر من معلومات، فإنني ألتزم برد الأرض مرة أخرى.

كما أخضع لكافة العقوبات الموقعة من قبل نظام مكافحة التزوير.. وعليكم السلام.

اسم المرسل:

رقم الهوية الوطنية:

الجوال:

رقم السجل المدني للمرسل:

نموذج التقديم على منحة الأرضي 1442

كما يمكن الاستعانة بالنموذج التالي كنص لبرقية منحة الأرضي من الديوان الملكي، وفق الآتي:

سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.. تحية طيبة وبعد

أتقدم إلى جلالتكم (اسمك) بطلب للحصول على قطعة أرض للسكن بمحافظة (اسم المحافظة)، نظرا لحاجتي الشديدة لها.

وأشير إلى أنني لا أملك أي قطعة أرض أو منزل، كما لم يسبق لي الحصول على أي قطعة أرض بمحافظات المملكة.

وأتعهد إلى جلالتكم بأنني استوفيت جميع الشروط الخاصة بالحصول على هذه المنحة، ألتزم برد الأرض عند ثبوت أي خطأ في إقراري.

كما أوافق على الخضوع لأقصى عقوبة تجاهي، إذا ثبت تزويري أو إدخالي بيانات غير صحيحة، ولكم منى جزيل الشكر والعرفان..

المرسل: رقم الجوال: رقم الهوية الوطنية: رقم السجل المدني:

الاستعلام عن منحة أراضي الديوان الملكي 1442

يمكن لجميع المتقدين بطلبات وبرقيات للحصول على قطعة أرض ضمن منحة الديوان الملكي، الاستعلام عن موقف طلباتهم بين القبول والرفض، كالآتي: