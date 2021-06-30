مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة يستقبل اللواء محمد بن مرعي آل قمّاش

دوت الخليج – المدينة استقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني في مقر الفرع بالهيئة صباح يوم الثلاثاء سعادة مدير عام ادارة الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء محمد بن مرعي آل قمّاش و الوفد المرافق معه وذلك لبحث تطوير سبل التعاون بين الجهازين فيما يخدم منطقة المدينة المنورة ويرتقي بالخدمات المقدمة من الجهازين بافضل صورة ممكنة.

وجاء البيان الصادر من هيئة الهلال الأحمر السعودي الذي أكد انه تم تدعيم الشراكة الفاعله بين الجهازين الهامين تحقيقاً لمتطلبات الكفاءه والفاعليه كاساسيات الجودة الشاملة في الاعمال والتكامل فيما بينهم ، وقد اطلع سعادة اللواء والوفد المرافق معه على منظومة العمل في الاعمال اليومية بغرفة عمليات الهيئة والتي تشتمل على التقنيات المتطورة من خلال المتابعة الدائمة للبلاغات الإسعافية وأحدث الأنظمة في استقبال البلاغات كتطبيق أسعفني ومؤشرات تقييم الخدمات الإسعافية المقدمة وكذلك الإطلاع على برنامج المسعف الإلكتروني وبرنامج المستجيب الأول و طرق التعامل مع الحوادث بأنواعها .

هذا وقد كرم سعادة اللواء عدد من منسوبي ومنسوبات الهيئة بالمنطقة لقاء التعاون السابق مع ادارة الدفاع المدني بالمنطقة المتمثل في اعطاء بعض الدورات والمحاضرات الاسعافية لمنسوبي الدفاع المدني .

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