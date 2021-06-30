تمويل شخصي سداد المديونية .. ما هي مزايا وشروط قرض سداد الديون عبر البنك السعودي للاستثمار

تمويل شخصي سداد المديونية من التمويلات التي أتاحها البنك السعودي للاستثمار عن طريق السلع، حيث يتم تسديد مديونيتك القائمة في جميع البنوك الأخرى مع توفر ربح منافس بعدة مزايا جديدة، هذا وتبلغ مدة التمويل ما بين ستة أشهر وحتى 60 شهر، على أن يكون مبلغ التمويل الإجمالي من 50,000 ريال وانتهاءً بمبلغ مليون ونصف المليون ريال مع خصم 50% من إجمالي الرسوم الإدارية، في حين يتوافق سداد المديونية مع حكم الشريعة الإسلامية وهو مبني على مبدأ المرابحة، كما يتميز أيضا بوجود بطاقة ائتمانية مجانية مفتوحة الزمن، بالإضافة إلى إمكانية توفير تمويل إضافي بعد الحصول علي زيادة في معاش العميل والعديد من المزايا الأخرى.

تمويل شخصي سداد المديونية بقية المزايا والشروط

يتوفر أيضا على بعض المزايا الأخرى مثل بطاقة سفر مجانية بالإضافة إلى خدمة رقمية عن طريق تطبيق البنك السعودي للاستثمار، كما يمكن يصرف المبلغ في ذات اليوم بعد أن يتم إنهاء كافة الإجراءات، فضلا عن تأمين منتج إعادة التمويل بعد تسديد 20% من هذا التمويل، وفيما يخص شروط الحصول على تمويل سداد المديونية فيمكن الاطلاع عليها عبر الآتي:

هذا التمويل للأعمار التي تبدأ من 21 عام وتنتهي عند 65 عام

هذا التمويل يتطلب حد للراتب، بحيث يجب أن يكون الراتب الإجمالي 6000 ريال سعودي للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والعسكرية، بينما يجب أن يكون 8000 ريال سعودي كإجمالي دخل في القطاع الخاص

مدة الخدمة على الأقل أن تكون شهر واحد للقطاعات العسكرية “الضباط” وشبه الحكومية والحكومية

الأفراد العسكريين يجب أن تكون مدة الخدمة على الأقل سنة واحدة

للموظفين في القطاع الخاص على الأقل يجب أن تكون 90 يوما.

رابط التقديم على تمويل الأفراد لسداد المديونية

يمكن التقديم من خلال تطبيق البنك السعودي للاستثمار أو من خلال رابط الموقع الرسمي للبنك السعودي للاستثمار، حيث يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل بالإضافة إلى إمكانية الاتصال على رقم خدمة العملاء الموجود في الصفحة، كما يمكن للعملاء تقديم طلب عن طريق أيقونة التقدم بالطلب.