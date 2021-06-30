إن ملف تمكين المرأة السعودية في كافة المجالات العامة والخاصة بالمملكة أصبح أحد أولويات الحكومة السعودية ، وذلك في ظل إصرار حكومة المملكة علي تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وفتح مجال للاستفادة من الطاقات والخبرات النسائية بالوطن ، وتبعاً لرؤية المملكة 2030 فإن نظام العمل السعودي يفرد مساحة كبيرة لحقوق المرأة ومواد قوانين تنظم عملها وتضبط حقوقها ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم مواد تنظيم علاقات العمل للمرأة السعودية و حقوق المرأة السعودية في العمل بالقطاع الخاص ، وما تنص عليه لوائح حقوق المرأة من إجازات نظامية ومستحقات مادية عن هذه الإجازات ، وبنود رعاية طبية وساعات عمل نظامية وتنظيم علاقة تعاقدية ، ولوائح تنظم الانتقال من عمل لآخر وتوافر بيئة ومناخ مناسب لطبيعة المرأة ، كما لها من حقوق في رعاية أطفالها ، بالإضافة إلي تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين بخصوص المرأة.

حقوق المرأة السعودية في العمل بالقطاع الخاص

كفل قانون العمل السعودي بعض الحقوق الأساسية للمرأة العاملة بالقطاع الخاص من حيث الرعاية والإجازات كالآتي :

إجازة الوضع : ويحق للمرأة العاملة الحصول علي إجازة وضع ويحظر تشغيلها بعد الولادة مباشرة : يحق للمرأة العاملة الحصول علي إجازة وضع بواقع أربعة أسابيع تسبق تاريخ الوضع المحتمل بالإضافة لست أسابيع بعده. يحدد تاريخ الوضع وفق طبيب جهة العمل أو بشهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية.

ويحق للمرأة العاملة الحصول علي إجازة وضع ويحظر تشغيلها بعد الولادة مباشرة : المستحقات المادية خلال الإجازة : وتنظم بنقاط محددة : تستحق المرأة العاملة نصف الأجر عن فترة إجازة الوضع إن أتمت فترة عمل سنه وقلت عن ثلاث في تاريخ بداية الإجازة. وأجر كامل إن أتمت ثلاث سنوات وأكثر عن بداية الإجازة. ولا يحق لها راتب الإجازة الاعتيادية عند استفادتها من إجازة وضع بأجر كامل خلال ذات العام. ويكون راتب الإجازة الاعتيادية نصف أجر عند استفادتها من إجازة وضع بنصف أجر في ذات السنه.

وتنظم بنقاط محددة : حقوق الرعاية الطبية : توفر المنشأة أو صاحب العمل كامل الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديهم أثناء فترة الحمل والولادة. فترة الراحة اليومية : علي صاحب العمل تقديم فترات راحة محددة بالقانون للمرأة العاملة كالآتي : تستحق المرأة العاملة التي ترعي رضيع ساعة راحة يومياً أو ما مجموعة ساعة باليوم. يحق لها أيضاً الحصول علي ساعات الراحة العادية الممنوحة لكافة العاملين بالإضافة للساعة السابقة. لا يترتب أي تخفيضات في الأجر علي الساعات الممنوحة لها.

توفر المنشأة أو صاحب العمل كامل الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديهم أثناء فترة الحمل والولادة.

رعاية الطفل : تكفلها جهة العمل كالآتي : يجب علي أي صاحب عمل يقوم بتشغيل أكثر من امرأة بمنشأته توفير عدد كافي من المربيات لرعية أطفال الموظفات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات إذا بلغ عدد الأطفال لمجموع الموظفات عشرة أطفال فأكثر. يحق لوزير العمل فرض إنشاء حضانة علي صاحب عمل يستخدم أكثر من 100 عاملة في مدينة واحدة لرعاية أطفالهن التي تقل أعمارهم عن 6 سنوات. يمكن لمجموعة من أصحاب العمل بذات المدينة التشارك في إنشاء دار الحضانة أو التعاقد مع أحد الحضانات في ذات الهدف. يقوم وزير العمل بإقرار نسبة تكلفة الرعاية بالحضانة والمفروضة علي العاملات.

تكفلها جهة العمل كالآتي :

إجازة وفاة الزوج : يحق للمرأة الحصول علي أجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ الوفاة.

وملف التمكين للمرأة يوضع الكثر من المواد المتعلقة بذات الشأن علي موقع المنصة الوطنية الموحدة علي الإنترنت.

الفصل وفسخ التعاقد للمرأة الحامل والمريضة بقانون العمل السعودي

نصت مواد القانون علي تنظيم علاقات العمل في بنود التعاقد وإنهاؤه والفصل للمرأة العاملة في أوقات المرضي والحمل والوضع كالآتي :

الاحتفاظ بالوظيفة : منع قانون العمل علي صاحب العمل إجراء الفصل أو إنزار العاملة أثناء قيامها بإجازة الوضع. لا يحق لصاحب العمل فصل العامة أثناء قيامها بإجازة مرضية بسبب الحمل أو الوضع وهو ما يثبت بشهادة صحية من الجهات المختصة. لا تتجاوز مدة إجازة المرضي بسبب الحمل والوضع مدة الـ 180 يوم.

الفصل وإنهاء التعاقد : يحق لصاحب العمل فصل العاملة في حالات :

يحق لصاحب العمل فصل العاملة في حالات : إن ثبت عمل الموظفة لدي صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها لدي صاحب العمل الأول.

يحق لصاحب العمل حرمان الموظفة من الأجر عند تلك المدة أو استرداد ما دفع لها.

وهذه بعض البنود الأولية لما نصته القوانين من حقوق وواجبات للمرأة السعودية ضمن تطورات ملف تمكين المرأة السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.