منتج آهل قرض بدون كفيل ب60 ألف ريال بدون فوائد بالتقسيط لدى بنك التسليف

منتج آهل الميسر للسعوديين الآن هو قرض بدون كفيل لكل الموظفين بالقطاع العام الحكومي بالمملكة العربية السعودية والذي يعتبر من أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التسليف الذي يطلق عليه اليوم بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة ويمتاز التمويل بأنه منتج تمويلي متاح لجميع المواطنين السعوديين الحاصلين على تمويل سابق مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية كما يصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي بدون دفع أي فوائد مالية إضافية على التمويل لأنه مقدم لخدمة ومساعدة الأسر السعودية في المجتمع السعودي وللحصول عليه لابد من توفير رابط التقديم على منتج آهل الميسر للسعوديين والسعوديات في المملكة الذي أمتاز بالتقسيط الميسر لمدة 60 شهر بموافقة بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

الشروط والأحكام المطلوبة لتمويل منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل في المملكة العربية السعودية يوفر أفضل تمويل بدون فوائد مالية على مبلغ التمويل المطلوب الذي يصل إلى ستون ألف ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية ولكن لتحقيق ذلك لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة بالبنك كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة:

لابد من توفير موافقة الكفيل إذا كان العميل المتقدم من الرجال أو النساء ولكن يستثنى جميع العاملين في القطاع العام الحكومي ويتم منحهم ميزة التمويل بدون كفيل عند التقديم على طلب منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية.

يطلب منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية أن يكون عمر العميل المتقدم من الرجال أو النساء يبدأ من واحد وعشرون عاماً ويصل إلى ستون عاماً في المملكة.

فترة العمل المطلوبة للحصول على تمويل نقدي من منتج آهل في السعودية بالقطاع الحكومي يجب أن لا تقل عن ستة أشهر.

فترة العمل بالقطاع الخاص يجب أن لا تقل عن ثلاثة أشهر للموافقة على طلب تمويل منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية