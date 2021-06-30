قرض آهل الآن بدون كفيل بالتقسيط بدون فوائد حتى 60 ألف ريال لدى بنك التسليف

قرض آهل الآن من أهم القروض التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية لخدمة كل المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب تمويل ميسر بالمملكة وقد تميز منتج آهل بالسعودية بالكثير من المميزات التي سوف نتعرف عليها اليوم ومن أهمها الحصول على التمويل بدون فوائد مالية بالتقسيط الميسر لمدة 60 شهر كما أمتاز التمويل بأنه مطابقاً مع الشريعة الإسلامية كذلك بدون موافقة الكفيل الغارم لجميع السعوديين العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية والآن يتم الحصول على التمويل المناسب عن طريق رابط التقديم على قرض آهل بفترة سداد مرنة ومريحة عبر موقع بنك التسليف والادخار السعودي أو ما يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية الآن.

كافة الشروط والضوابط المطلوبة لدى قرض منتج آهل في السعودية

في مقالة اليوم عبر موقع ثقفني سوف نوضح جميع الشروط والأحكام المطلوبة عند طلب قرض منتج آهل في السعودية لدى بنك التنمية الاجتماعية التابع إلى ساما السعودي الذي يعرف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة وإليكم كافة الشروط كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة:

يجب أن يكون المتقدم لطلب قرض منتج آهل حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول والمدة الزمنية في السعودية.

يشترط منتج آهل بالسعودية توفير موافقة الكفيل الغارم قبل طلب التمويل المناسب من بنك التنمية الاجتماعية ما عدا الموظفين السعوديين بالقطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية يتم التقديم على قرض آهل بدون كفيل كميزة لهم من خلال موقع البنك.

يبدأ عمر التقديم على منتج آهل في المملكة من واحد وعشرون عاماً وربما يصل إلى ستون عاماً فقط لا غير.

مميزات برنامج قرض منتج آهل في السعودية الآن