نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالسعودية في المقال التالي

تسعي حكومة المملكة العربية السعودية لبذل كامل الجهود في اتجاه تطوير المجتمع السعودي وبخاصة المجتمعات العمرانية الصغيرة وكذلك المجتمع الريفي ، ومن خلال توجهات المملكة وفق رؤية 2030 فقد دشنت وزارة البيئة والمياه والزارعة بالمملكة العربية السعودية برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالسعودية عن طريق موقع بوابة ريف الإلكترونية ، وعن طريق البوابة الإلكترونية الجديدة يستطيع المستخدمين الحصول علي دعم مادي بخصوص تطوير النشاط الزراعي الخاص بهم والرقي بالقطاع الزراعي والخدمي المحيط به ورفع مستوي معيشة صغار المزارعين بالمملكة ، ويندرج تحت قائمة المستفيدين من برنامج الدعم الريفي أصحاب المناحل وجهات إنتاج البن العربي والزهور والمحاصيل والفواكه المندرجة بقائمة الدعم ، ويتم مراجعة كافة الطلبات المقدمة من قبل الوزارة وتحديد أحقية الاستفادة من الدعم. برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالسعودية تسعي وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير وتنمية المجالات الزراعية بالمملكة عن طريق ثماني برامج محددة نستعرضها لكم كالآتي : برنامج تطوير البن العربي : ومن خلاله تستهدف الوزارة تطوير زراعة وإنتاج وتوزيع البن العربي.

تنمية النحل : ومن خلاله تستهدف الوزارة تطوير وتنمية قطاع تربية النحل وإنتاج العسل بالمملكة.

زراعة الزهور والورد : وتعسي الوزارة من خلاله لتطوير وتنمية مجال تجارة و زراعة الورود والزهور بالمملكة.

الفواكه المدعومة : ومن خلال البرنامج تسعي الوزارة لدعم إنتاج فواكه محددة مثل الرمان والتين والعنب وتجارتهم أيضاً.

الاستزراع السمكي : ومن خلال هذا البرنامج تستهدف الوزارة دعم صغار الصيادين ومزارع الأسماك المحدودة وتعزيز قدراتهم.

قطاع الماشية : وتقدم لهم الوزارة الدعم بهدف التطور والنمو في رؤوس الأموال والاستثمار والتوسع في تربية الماشية.

المحاصيل البعلية : وهو برنامج يختص بتطوير وتنمية زراعة محاصيل مثل الذرة الرفيعة والدخن والسمسم.

الحيازات الزراعية : وتسعي من خلاله الوزارة لتطوير وتنمية الحيازات الصغيرة والأنشطة التقليدية. اشتراطات تقديم طلب الدعم الريفي بالمملكة وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة مجموعة من الاشتراطات علي موقع بوابة ريف الإلكتروني بخصوص شروط التقدم للحصول علي الدعم للأنشطة السالف ذكرها بالفقرة السابقة كالآتي : يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية وحائز لبطاقة تنقل ويعمل بنفسه في المهن الزراعية المحددة بالفقرة السابقة ومن سكان مناطق الدعم المحددة.

علي المتقدم استيفاء شرط عدم الحصول علي وظيفة بأي من القطاع الخاص أو القطاع العام السعودي للحصول علي الدعم.

لا يقل عمر مقدم الطلب عن الـ 21 عام وقت التقدم ولا يزيد دخله الشهري علي الستة ألاف ريال سعودي.

يحظر تجاوز عدد برامج الدعم للمستفيد عن ثلاثة ومجموع المبلغ لهم عن أربعة وخمسون ألف ريال في العام لمجموع البرامج الثلاثة.

التزام صاحب الطلب الأهلية والاشتراطات الصحية والفنية لمزاولة المهنة المحددة في طلبه ويقدم ما يثبت ذلك بوثائق معتمدة لدي برنامج ريف.

يوفر المتقدم كافة البيانات الشخصة للتسجيل علي المنصة مع رقم حساب بنكي نشط باسمه.

استيفاء كافة الوثائق المطلوبة ورفع الطلب إلكترونياً علي منصة ريف.

تقديم وثيقة عمل حر للأسر المتقدمة لطلب الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوسوم عمر شويل - جدة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالسعودية عن طريق بوابة ريف لدعم تطوير النشاط الزراعي error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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