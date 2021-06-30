أسرع تمويل من منصة سلفة بدون تحويل الراتب بأقل هامش ربح وفترة سداد ميسرة

أسرع تمويل يمكن الحصول عليه من خلال منصة سلفة في السعودية لعام ١٤٤٢ هجرياً كما أن هذا التمويل مخصص لخدمة المواطن السعودي لمساعدته على الظروف الصعبة التي يمر بها فجعلت له منصة يمكن من خلالها الحصول على أسرع سلفة نقدية تصل إلى خمس ألاف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ويمكن توفير التمويل لدى منصة سلفة السعودي بفترة سداد ميسرة بالمملكة العربية السعودية كما بأنه تمويل بهامش ربح تنافسي ومخفض عن باقي الشركات التمويلية في المملكة ولا يمكن الحصول على التمويل المناسب إلا بعد توفير كافة الشروط والمستندات المطلوبة بمنصة سلفة السعودي.

شروط الموافقة على طلب التمويل الشخصي من منصة سلفة بالمملكة

للحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين في المملكة لدى موقع منصة سلفة يجب توفير جميع الشروط والأحكام التي تطلبها المنصة في السعودية:

تحتاج منصة سلفة في السعودية توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي للموافقة على التمويل السريع.

التمويل متاح لجميع المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب صرف منصة سلفة في السعودية بشرط أن يكون العمر يبدأ من ثمانية عشر عام فأكثر من ذلك ويصل إلى ستون عام.

منصة سلفة السعودي يطلب توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في القطاع الخاص وفترة ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي في المملكة للموافقة على طلب التمويل بالمنصة.

كافة المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة