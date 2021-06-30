بطاقة سفر بلس الراجحي .. مميزاتها وطريقة استخراجها

بطاقة سفر بلس الراجحي هي إحدى الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية لعملائه، وهي واحدة من أشهر وأفضل بطاقات السفر التي تمنح حاملها الكثير من المميزات أثناء السفر بغرض السياحة، وفي المقال نوضح لمتابعي ثقفني أبرز هذه المزايا وطريقة إصدار البطاقة.

مزايا بطاقة سفر بلس الراجحي

هناك عدد من المزايا التي يستطيع العميل الاستفادة منها من خلال استخراج بطاقة الراجحي سفر بلس، والتي من أبرزها التالي:

تتميز البطاقة بنظام الاتصال القريب، وهو عبارة عن إتمام عمليات البيع من خلال تمريرها أمام الجهاز وقراءة البيانات الخاصة بها.

يتم استخراج البطاقة فوريًا من أي فرع للراجحي، دون دفع أي رسوم أو مصاريف إدارية.

يقوم العميل بسداد رسوم قدرها 50 ريال في حالة إصدار أخرى بديلة.

يستطيع حامل البطاقة الدخول إلى ما يتجاوز 900 صالة انتظار على مستوى دول العالم.

تتمتع بسعر ثابت للشراء بالدولار، والذي يبلغ 3.75 ريال.

الحصول على نقاط إضافية عند استخدامها في برنامج مكافأة الذي ينظمه بنك الراجحي لعملائه.

منح العميل رصيد مجاني يقدر بحوالي 50 دولار.

تقدم شركة فيزا العالمية تأمين مجاني في حالة السفر لحامل البطاقة.

إتاحة خدمة الكونسيرج أو المساعد الشخصي للتمكن من حجز الطيران أو الفنادق أو المطاعم، بالإضافة إلى تذاكر الحفلات والفعاليات الكبرى.

كيفية استخراج البطاقة من مصرف الراجحي

يتم إصدار البطاقة من خلال إتباع عدد من الخطوات اليسيرة، والتي تتمثل فيما يلي: