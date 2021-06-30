تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية .. شروط الحصول على القرض

يستطيع الموظف الحكومي الحصول على تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية الذي تصل قيمته إلى 60 ألف ريال سعودي لمعاونة العملاء على مواجهة تحديات الحياة والضغوط المستمرة، وذلك في حالة توافر حزمة من الشروط التي يتم توضيحها في المقال.

شروط الحصول على تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

هناك اشتراطات عامة يجب أن تتوافر في العميل الراغب في الحصول على التمويل، وهي كما يلي:

يجب أن يكون الحد الأقصى لعمر الكفيل 55 عام، ولا يزيد عمر الراغب في الحصول على التمويل عن 70 عام.

الحد الأقصى للراتب الشهري للعميل الرئيسي 12500 ريال، على أن يكون نصيب الفرد 3000 ريال سعودي.

في حالة بلوغ العميل عمر الـ 60 عام تصبح قيمة القرض 30 ألف ريال، بينما تصبح 18 ألف ريال في حالة بلوغ عمر الـ 65 عام.

خطوات حصول الموظف الحكومي على قرض الأسرة

هناك بعض الخطوات والأوراق التي يجب أن يستوفيها موظف القطاع الحكومي للحصول على قرض الأسرة، والتي تتمثل في التالي:

أولاً، يجب أن يقدم العميل صورة واضحة من سجل العائلة. كما يجب أن يقدم أصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية. بعد ذلك يتم الحصول على نموذج البريد عليه توقيع الموظف وختم الهيئة ومدون عليه اسم العميل. ثم القيام بطباعة نموذج 104 من الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، والقيام بملء البيانات المطلوبة بشكل دقيق. من ثم يقوم العميل بالحصول على تصديق جهة العمل على النموذج في غضون شهرين كحد أقصى. وتقديم رقم الحساب البنكي الخاص بالعميل عليه ختم البنك. بالإضافة إلى تقديم كشف حساب بنكي بالراتب الشهري عن الشهور الثلاثة الأخيرة مختوم من البنك. ثم قيام العميل بالحصول على تصريح للأبناء، وتصريح بياناتي ساري الصلاحية عبر موقع وزارة الداخلية.

كيفية حصول موظفات القطاع الخاص على التمويل

أما عن طريقة حصول العاملات بالقطاع الخاص على تمويل الأسرة، فهي كما يلي: