نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني .. تعرف على طريقة التقديم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث في الآونة الحالية عن شروط وكيفية التقديم في وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، بهدف الحصول على وظائف في المجال الطبي في القوات المسلحة، وفيما يلي نقدم لمتابعي موقع ثقفني كافة التفاصيل اللازمة.

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة عن توافر حوالي 319 وظيفة شاغرة للسعوديين من الحاصلين على البكالوريوس، الثانوية العامة، والدبلومات.

كما أفادت أن الوظائف التدريبية متاحة لكلاً من حديثي التخرج والشباب الذين لديهم خبرة وسبق لهم العمل في بعض مدن السعودية (الرياض، المدينة المنورة، الدمام، نجران، جدة، الإحساء، رفحاء، عرعر، القصيم، وحائل).

وأشارت الوزارة أن الوظائف المتاحة في القطاعات (الطبية، الإدارية، الهندسية، التقنية، الفنية، تمريض، أخصائيين، وصيادلة).

شروط الحصول على وظائف الحرس الوطني

يجب أن يتوافر في المتقدم للحصول على وظيفة عدد من الشروط، والتي من أبرزها ما يلي:

أن يكون المتقدم الذي يرغب في الحصول على وظيفة يحمل الجنسية السعودية.

حصول المتقدم على المؤهل الدراسي المناسب للوظيفة الذي يرغب الحصول عليها بتقدير جيد على الأقل.

الحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية من الهيئة السعودية.

في حالة التقديم على وظائف المهندسين، يجب أن يكون المتقدم حاصل على ترخيص المهندسين من الهيئة السعودية.

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي واختبار اللغة الانجليزية.

بعد اجتياز الاختبارات، يتم ضم المتقدم إلى برنامج تدريبي من أجل التأهل للوظيفة.

لا تنظر الوزارة لأي طلبات غير مستوفية كافة الشروط.

طريقة التقديم على الوظائف

يتم التقديم للالتحاق بأي من الوظائف المعلن عنها عن طريق الخطوات الآتية