نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج النقل الخارجي ١٤٤٢ أسماء المقبولين في حركة نقل خارجي للمعلمين والمعلمات ’’نظام نور’’ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور برقم الهوية فقط 2021. أعلنت وزارة التعليم موعد نتائج حركة النقل الخارجي، وسط تمنياتهم، أن تلبي حركة النقل الخارجي للعام الحالي طموحاتهم وتنهي معاناتهم، وسيكون موعد الإعلان يوم الخميس الموافق 31 من يونيو 2021، حيث تستعد وزارة التعليم، الخميس، لإعلان حركة النقل الخارجي لطالبي النقل، كما هو معلن مسبقاً في 21 / 11 / 1442 هـ، فيما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التعليمية مع بدء العد التنازلي لإعلان النتائج، بالتحدث والتخمين عن نسبة الحركة لهذا العام، ومدى تلبية الوزارة رغبات المعلمين والمعلمات.

نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

كانت وزارة التعليم قد أتاحت الشهر الماضي، إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ، ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية؛ انطلاقاً من اهتمام الوزارة وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم، ويجب الالتزام بالإجراءات المطلوبة منكم للحفاظ علي حقوق الجميع.

سأل الكثيرين من الذين قاموا بالتسجيل في هذه الحركة، عن موعد صدور النتائج للنقل الخارجي، وأخيراً سيتم إعلانه يوم الخميس الأخير من شهر يونيو، ويمكنكم الاستعلام وفق الخطوات المبسطة التي توفرها وزارة التعليم السعودية، وذلك من خلال مجموعة الخطوات المبسطة التي سنوفرها إليكم بترتيب مبسط، للدخول بكل سهولة ويسر عبر حساباتكم الآن عبر نظام نور ١٤٤٢.

رابط نظام نور ١٤٤٢ حركة النقل الخارجي

يمكن لطالبي النقل الخارجي الإطلاع على رغبات النقل عبر حساباتهم في نظام نور بالدخول على النظام وتطبيق الخطوات الآتية:

الدخول إلي رابط النظام، رابط موقع نور المركزي.

تسجيل الدخول بكتابة البيانات الشخصية الخاصة بكم.

كتابة رمز التحقق الظاهر علي الشاشة.

اختيار خدمات شؤون المعلمين لرغبات نقل خارجي.

الضغط علي عرض.

بذلك وبتطبيق هذه الخطوات. يمكنكم بكل سهولة استعلام نتائج نظام نور للنقل الخارجي بكل سهولة. وستوفر وزارة التعليم رابط الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات السابقة، والتعرف علي قبول الطلب من عدمه عن طريق الدخول للحسابات الشخصية. لإجراء استعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات ١٤٤٢.