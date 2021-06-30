نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون راتب وبدون كفيل لجميع الفئات بالمملكة وبقيمة 100 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، فقد يعد هذا التمويل من اكثر التمويلات التي يتم البحث عليها من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فقد يقدم هذا التمويل من شركة دار التداولات التي تقدم افضل التمويلات الشخصي التي يحتجها المواطنين، والتي يمتلك تمويلاتها الكثير من المزايا التي تسهل علي المواطنين الحصول علي التمويل الشخصي ممن خلاله، وسوف نوضح كيفية الحصول علي التمويل الشخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل من دار التدولات والشروط اللا بد من توفيرها لكي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من دار التداولات

يقدم التمويل من شركة دار التداولات بالمملكة العربية السعودية، فقد يمتلك التمويل المقدم من خلاله الكثير من المزايا التي تهم المواطن وتسهل عليه الحصول علي التمويل، ومن اهم ما يتميز به التمويل الشخصي المقدم من دار التداولات كالتالي:

من اهم ما يتميز به التمويل المقدم من دار التداولات بالمملكة التي التمويل مخاضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

لا يشترط التمويل الشخصي بتحويل الراتب.

التمويل المقدم لا يحتاج إلى وجود كفيل.

التمويل بأفضل فترة سداد تصل إلي خمس سنوات سداد من بعد الحصول علي التمويل.

القرض بمبلغ يصل إلى مئة ألف ريال سعودي.

أحكام التمويل الشخصي المقدم بدون تحويل راتب وبدون كفيل

حددة شركة دار التداولات بالمملكة الشروط اللازم أن يتم توفيرها لكي يتم قبول طلب الحصول علي التمويل الشخصي، فعليك اتباع بعض الشروط التي سنذكرها كالتالي:

التمويل متوفر لجميع المواطنين الحاملين الجنسية السعودية. لا بد من توفير خدمة عمل لا تقل عن ستة اشهر لكي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي المقدم من دار التداولات. خدمة العمل للعميل المتقدم للتمويل الشخصي لموظفي البنوك لا تقل عن عامين. التمويل ليس متوفر لجميع المواطنين إذا كان العميل مقيم من هذه البلدان ( الباطن، نجران، تبوك، المدينة المنورة، أبهاء، الأحساء، الرياض، جده، حفر، الطائف، خبر.

شروط الحصول علي التمويل بدون كفيل

لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي بدون كفيل، عليك القيام بملئ نموذج وتقديم صورة من الهوية الوطنية، تقديم خطاب تعريفي من مكان العمل، كما انه لا بد من تقديم خطاب بتحويل الراتب من جهة العمل، والقسط الشهري 900 ريال سعودي.