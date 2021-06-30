نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الاستفادة من دعم ريف للمزارعين في السعودية reef في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم كل ما يخص الاستفادة من دعم ريف للمزارعين والذي تم الإعلان عنه من قبل الحكومة السعودية مؤخرا، وشهد إقبال كبير من قبل المواطنين العاملين في مجال الزراعة، وذلك من أجل تنمية مزارعهم وأعمالهم وهو ما يزيد الناتج الخاص بهم، وتسعى الحكومة السعودية من خلال ذلك البرنامج زيادة الدخل الخاص بالمواطنين بالإضافة إلى رفع الناتج الاقتصادي في المملكة وهو ما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وتعد تلك الخطوة في غاية الأهمية من قبل الحكومة السعودية، والتي أعلنت عن أنها سوف تقوم بقبول جميع الطلبات التي تم تقديمها وتوافرت بها جميع الشروط والمعايير التي تم وضعها من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه فقط دون غيرهم.

التسجيل في دعم ريف

ولكي يتم التسجيل في المنصة بنجاح يجب الدخول على منصة ريف الإلكترونية وبعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع من البيانات الشخصية والبيانات الخاصة بالمزرعة وبالدخل الخاص بالمواطن، وبعد ذلك يتم الضغط على إتمام التسجيل.

وسوف يتم فحص جميع الطلبات التي تم تقديمها وإعداد قائمة بأسماء المستفيدين من الدعم والذين توافروا بها الشروط التي تم إعلانها من أجل أن يصل الدعم إلى مستحقيه فقط دون غيرهم من المواطنين.

شروط الحصول على دعم ريف

وقامت الحكومة السعودية بالإعلان عن عدد من الشروط والمعايير التي يتم من خلالها تبين مدى استحقاق المواطن للحصول على الدعم، ويجب توفرها في المتقدم حتى يتم قبول الطلب الخاص به، وتلك الشروط هي:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يعمل في أحد المهن الزراعية.

ألا يعمل في أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

ألا يقل عمره عن 21 عاماً.

ألا يتجاوز مجموع دخله الشهري عن 6.000 ريال.

وألا يتجاوز مجموع مبالغ الدعم عن 54.000 ريال.

تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت عمله.

توافق الاشتراطات الصحية به.

أن يمتلك المواطن حساب بنكي نشط.

إدخال كافة البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع.

ويجب على المواطن التأكد من توافر تلك الشروط به قبل أن يقوم بالتسجيل من خلال المنصة الإلكترونية والاستفادة من الدعم بدون مشاكل.