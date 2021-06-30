نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل قبولي 1443 التقديم في الكلية التقنية عبر البوابة الإلكترونية للقبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في قبولي 1443 والذي كان يبحث عنه الكثير من الطلاب والطالبات الراغبين بالتقديم في الكلية التقنية والتي تم الإعلان عن استقبال التسجيل بها من خلال المؤسسة العامة للتدريب والتي قامت بالإعلان عن شروط القبول وطريقة التقديم في البوابة الإلكترونية للقبول والتي تم إعدادها بكفاءة عالية من أجل استقبال الطلبات الخاصة بالطلاب في جميع المحافظات والمدن السعودية، وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات عن مواعيد التسجيل في البوابة الإلكترونية للقبول وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد 1443 والذي يطمح الكثير من الطلاب في الالتحاق بالكلية التقنية لاستكمال الدراسة بها.

قبولي 1443 التقديم في الكلية التقنية

وتم الإعلان بأن التقديم في الكلية التقنية أصبح متاح الآن من خلال البوابة الإلكترونية سواء للبنين أو البنات وفي جميع المدن السعودية، وذلك للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو خريجي المعاهد الصناعية ومعاهد العمارة، ويتم التحاقهم بالكلية ببداية العام الجديد.

ويبدأ التسجيل لمن يرغب في الالتحاق بالكليات التقنية بداية من يوم 17/11/1442 ويستمر حتى يوم 27/11/1442 أما من يرغب في الالتحاق بالمعاهد الصناعية فسوف يبدأ التسجيل لهم من يوم 24/11/1442 ويستمر حتى يوم 4/12/1442، ويجب على الراغبين في التقديم الالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها حتى يتم استقبال طلبه.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

ولكي يستطيع الطالب التسجيل يجب أولاً أن يقوم بالدخول على البوابة الإلكترونية للقبول وبعد ذلك إدخال البيانات التي يطلبها الموقع وهي نوع الهوية، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني ورمز التحقق، ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “تسجيل”، وبذلك يكتمل التسجيل بنجاح.

وسوف يقوم المسؤولين بفحص الطلب بعد مقارنته بالشروط والمعايير التي تم وضعها من أجل رؤية مدى قبوله أو رفضه حسب مدى توافر الشروط بالمتقدم، وبعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة عبر الجوال تفيد بالقبول لاستكمال باقي الإجراءات من أجل إضافة اسم الطالب ضمن قوائم المقيدين بالكلية.

شروط التسجيل في الكلية التقنية

ولكي يتم القبول بالكلية التقنية يجب توفر الشروط بالمتقدم وهي كالآتي: