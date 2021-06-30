نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ساند الجديدة لدعم المعطلين عن العمل وأسباب وقف الدعم في المقال التالي

نظام ساند التعطل عن العمل والذي تم إصدار شروط جديده به والتعديلات وشروط ساند الجديدة لدعم المعطلين عن العمل. والذي يعد أحد أهم برامج دعم المواطنين والذي أطلقته مملكة الإنسانية في عام 1345. وذلك وفق مرسوم ملكي حيث يتم تطبيقه علي المواطنين السعودين والذين تقل أعمارهم عن 59 عام. ثم هذا وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية ويعمل البرنامج علي التكفل بالرعاية الشاملة للعامل السعودي وأسرته في الفترة التي تعطل فيها عن العمل. وذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادته حيث يستحق العامل المعطل دعم ساند في الفترة الانتقالية من تعطله عن العمل وحتي التحاقه بعمل جديد. ثم يتم تأهيل العامل ومساعدته في البحث عن فرصه عمل جديدة. الشروط الجديدة للتسجيل في برنامج ساند دعم المعطلين التسجيل في ساند للمواطنين السعوديين فقط.

ثم التقديم في ساند لمن هم أقل من 60 عاماً.

وبعد ذلك صرف استحقاق دعم المعطلين في ساند بعد أن يتجاوز العمل مدة العمل التي نص عليها قانون العمل السعودي في المادة 14.

وكذلك يجب آلا يكون للشخص المشترك أي دخل من أعمال أخرى أو أي نشاطات أخري تدر له دخلاً.

لا يتم صرف الدعم في حالة أن كان العامل قد ترك العمل بمحض إرادته.

ثم يكون الدعم أو دعم المعطلين للأشخاص القادرين عن العمل.

وكذلك يجب علي المستفيد أن يلتزم بالتدريبات والدورات المحددة من قبل وزارة العمل.

إذا كان الشخص غير مؤهل للتقديم في نظام ساند سيتم إرسال رسالة نصية بعد أن يتم التقديم أو التسجيل في ساند تحتوي علي أسباب عدم استحقاق دعم ساند أو عدم التسجيل به. أسباب إيقاف صرف دعم ساند للمعطلين عند وفاه المستفيد.

ثم إن كان هناك دخل أو عمل يدر دخل أو يدر أموال للمستفيد.

وأيضاً في حالة عجز المستفيد الذي لم يعد قادر علي أداء العمل.

وكذلك إلا لم يعد الفرد مسجلاً في وزارة العمل.

وأيضاً إذا ثبت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل آخر.

وفي حالة الالتزام في التدريب والدورات وذلك دون مصوغ مقبول.

ثم في حالة عدم التزام المستفيد بتعليمات وتوجيهات وزارة العمل.

بعد بلوغ المستفيد سن 60 واستحقاقه للمعاش وفق نظام التأمينات يتم إيقاف دعم ساند عنه.

ثم في حالة انتفاء أحد شروط الاستحقاق.

وكذلك في حال مغادرة المملكة لمدة 60 يوم سواء كانت متصلة أو متقطعة يتم إيقاف ساند التعطل عن العمل. موعد نزول دعم ساند وكم يبلغ دعم ساند التعطل عن العمل يتم صرف دعم ساند التعطل عن العمل من قبل التأمينات الاجتماعية وذلك بعد التسجيل لمدة 90 يوم من تاريخ ترك العمل وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام العمل.

وكذلك أيضاً يتم صرف نسبة 60% من متوسط الأجر الشهري التي يتم صرفها عن مدة شهر من الشهور الثلاثة الأولي والتي تكون بحد أقصي 9000 ريال سعودي.

ثم بعد ذلك يصرف 50% من المتوسط عن مدة شهر والتي تبلغ 7500 ريال كحد أقصي وذلك وفق شروط استحقاق دعم ساند للعاطلين عن العمل 1443. الوسوم عمر شويل - جدة شروط ساند الجديدة لدعم المعطلين عن العمل وأسباب وقف الدعم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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