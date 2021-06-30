نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الراجحي للسيارات 2021 دخول alrajhibank تمويل سيارات لاند كروز في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الراجحي للسيارات واحدة من أكثر الأسئلة شيوعا على محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، حيث يمكنك الحصول على أفضل العروض مع واحدا من أفضل البنوك داخل المملكة العربية السعودية مصرف الراجحي، الذي يتيح لعملائه فرصة الحصول على سيارة الأحلام بدون دفعة أولي وبأقساط شهرية بسيطة، ولقد جاءت مبادرة التمويل بالتعاون مع معارض عبد اللطيف جميل، وذلك من أجل تخفيف أعباء الميزانية التي تقف عائقا أمام أحلام الكثيرين.

عروض الراجحي للسيارات ٢٠٢١

يقدم مصرف الراجحي الكثير من العروض منها تقسيط سيارات الراجحي، فرصة تحقيق الحلم والحصول على سيارة لاند كروز والتي تتمتع بمزايا ومميزات تجعلها الخيار الأمثل من بين الكثير من السيارات المتاحة في العرض أهمها:-

تمتاز سيارة لاند كروز بقوة محركها وصلابة الهيكل الداخلي.

وتأتي بتصميم فريد من نوعه يواكب تطلعات عشاق اللاند كروز.

يمكنك الحصول على سيارة لاند كروز بقسط شهري يبدأ من ٢٩١٠ ريال سعودي دون الحاجة إلى تسديد الدفعة الأولى.

وتطبق كافة الشروط والأحكام من خلال دفع المصاريف الإدارية بنسبة لا تتعدي ١٪.

سيارة اللاند كروز المتاحة في العرض تأتي بألوان متعددة تناسب كافة الأذواق والميول

نجد منها الأسود اللامع والأحمر واللون الفضي والأبيض والرمادي والكثير من الألوان الأخرى.

أفضل تمويل لسيارات هافال وجريت وول

يقدم مصرف الراجحي العديد من التخفيضات والخصومات على سيارات هافال وجريت وول، ومن الدخول على موقع عروض الراجحي، ومنها تقوم بتعبئة نموذج الطلب، ومن خلال أفضل فرصة تأجير السيارات بتحويل الراتب، والذي يمتاز بالأتي:

دفعة أولى 0% بدون رسوم إدارية

وأقساط شهرية منخفضة

كما أن آخر دفعة تصل إلى 30%

بينما معدل النسبة السنوية تبدأ من 7.45% شاملة التأمين.

ومدة التأجير حتى 60 شهر

كما يمكن تأجير السيارة بدون تحويل الراتب، كما ذكر مصرف الراجحي والتي يكون ميزاته:

مبلغ التمويل يصل إلى 75 ألف ريال.

الدفعة الأولى بنسبة 10%، وبدون رسوم إدارية.

كما تكون قيمة القسط منخفضة.

وتصل الدفعة الأخيرة إلى 25%

بينما مدة التمويل تصل إلى 60 شهر.

خدمات تمويل مصرف الراجحي متنوعة للافراد، حيث يمكنك بعد فتح حساب الراجحي، الاستفادة بخدمات التمويل الشخصي، أو تمويل شراء منزل بالتقسيط، وخدمات كثيرة ومتعددة تجدها عبر تطبيق الراجحي مباشر أفراد، ومن الدخول على الموقع عروض الراجحي للسيارات.