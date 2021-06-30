نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تطلع نتيجة فحص كورونا السعودية وكيفية حجز موعد فحص تأكد وتطمن عبر صحتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تطلع نتيجة فحص كورونا في السعودية سؤال طرحه الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية على محرك البحث العالمي الشهير “جوجل” للتعرف على موعد ظهور نتيجة فحص كورونا السعودية بعد إجرائها ضمن مبادرة الفحص السريع من أجل التنقل بحرية بين أرجاء المملكة بكل سهولة دون أي معوقات والاطمئنان على الصحة والسلامة الشخصية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 في ظل تزايد معدلات الإصابة والوفيات حول العالم وتوقف الكثير من الخدمات والشعائر بسبب تداعياته.

متى تطلع نتيجة فحص كورونا السعودية

وحول كيفية التعرف على نتيجة فحص كورونا السعودية وفرت وزارة الصحة خدمة تأكد ومن يريدون معرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا لدواعي السفر والاطمئنان على السلامة الشخصية بعد مخالطة المصابين أو المشتبه في إصابتهم، ممن لا تظهر عليهم الأعراض، وخدمة تطمن لإجراء فحص كورونا لمن يعانون من إحدى أعراض فيروس كورونا أو جميعها، حيث تظهر نتيجة فحص كورونا بعد يومين على الأكثر عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول أو من خلال تطبيق تأكد وتطمن.

ما هي أعراض فيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن عيادات تطمن المتنقلة والثابتة في المملكة تستقبل من يشعرون بأعراض كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، بدون حجز موعد فحص كورونا مسبق، سواء مواطنين سعوديين أم مقيمين في المملكة.

لتقنيات الحديثة، التطبيقات الذكية، الخطط والاستراتيجيات المدروسة وتظافر جهود كل القطاعات في السعودية بالاضافة الى التزام الأفراد بواجباتهم جعلت مواجهة جائحة كورونا أسهل وأكثر فعالية في المملكة.

وقد اطلقت الجهات المعنية العديد من المبادرات الهادفة الى كبح انتشار الجائحة ضمن أراضي المملكة السعودية ومن هذه المبادرات فحص كورونا الموسع.

حجز موعد فحص كورونا تأكد

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أنه يمكن حجز موعد فحص كورونا عبر تطبيق تأكد لمن لا يعانون من أعراض فيروس كورونا، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، من خلال حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”، عبر الخطوات التالية:-