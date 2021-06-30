نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز عالمي جديد المملكة الثانية عالميًا والأولى عربيًا وآسيويًا في مؤشر الأمن السيبراني في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المملكة العربية السعودية بنجاح كبير ؛ وذلك في تحقيق إنجاز عالمي جديد ينسب لها حيث انها قد حصلت على المرتبة الثانية من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي بالكامل والشرق الأوسط وكذلك قارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي يقوم بأصدارة “الاتحاد الدولي للاتصالات”، وقد قامت المملكة العربية السعودية بعمل قفزة كبيرة بعدد 11 مركزًا عن عام 2018 م، وأكثر من 40 مركزًا منذ أن تم إطلاق رؤية 2030 حيث كان ترتيبها 46 عالميًا في عام 2017م.

وقد أوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أهميته، إلى أن المؤشر العالمي للأمن السيبراني يتم تنفيذه بصورة دورية بناءً على 5 محاور رئيسة؛ وهي القانوني والتقني والتنظيمي وبناء القدرات والتعاون، وأكدت على أن المملكة العربية السعودية قد قامت بتحقيق نقاطًا متقدمة في جميع تلك المحاور.

أهم العوامل التي أدت إلى تلك القفزة الناجحة

وأشارت على أنه أهم من ساهم في تحقيق تلك القفزة هو وجود جهة مرجعية ذات تخصص في الأمن السيبراني، حيث قام بإصدار عدد من الأوامر التي تحقق رؤية 2030 وهي:

إصدار السياسات

آليات الحوكمة والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني

متابعة الالتزام بها

إضافة إلى بناء القدرات والكفاءات

تطوير مؤشرات قياس الأداء ذات الصلة

المراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وأوضحت إلى أن الأسباب الأخرى التي أدت إلى تفوق المملكة العربية السعودية إنها قد شملت تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى والعمل على إطلاق المبادرات النوعية العالمية، والتي تمثلت في المنتدى الدولي للأمن السيبراني، و مبادرتي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك لحماية الأطفال في العالم السيبراني وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

«الصحة» إلزامية التحصين لدخول مبانيها هذا ما تم تبليغه إلى منسوبيها

ومن جانب آخر قد كشفت أن وزارة الصحة قد أصدرت توجيهات لمنسوبيها، إنه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل سيكون إلزامياً الحصول على لقاح وباء كورونا للحضور إلى مقرات العمل وذلك في جميع المباني التابعة للوزارة، كما أكدت المصادر أن «الصحة» أكدت أن سوف يكون لمن تظهر حالاتهم في تطبيق توكلنا فقط دخول المباني التابعة للوزارة وذلك بدءًا من يوم الخميس المقبل الموافق 1 يوليو، وحالات التطبيق كالآتي (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافى)، وكذلك من تم استثناؤه وفقا لتقارير طبية معتمدة بقرار من وكالة الوزارة للصحة العامة.

وقد أوضحت المصادر، علي أنه سوف يتم التعامل مع الموظفين الغير متواجدين في مواقع العمل الخاصة بهم ، وفق آلية العمل المعتمدة في مراقبة انتظام الموارد البشرية بالجهات، أن يكون المسؤول عن تطبيق القرار هو مدير الجهة، وقد شددت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، على العاملين من غير المحصنين البدء في اتخاذ إجراءات الحصول على اللقاح وذلك للعودة إلى مقرات العمل في أسرع وقت، بصورة آمنة وصحية.