نتائج كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1442 دورة رقم 51 عبر منصة ابشر التوظيف jobs.sa

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عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1442، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي اليوم الأربعاء عن إطلاق نتائج القبول المبدئي للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 عبر منصة ابشر للتوظيف كلية الملك فهد الأمنية الإلكترونية.

وقد تم الإيضاح من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي أنه يجب التقيد بالوقت المخصص للمراجعة أو المقابلة الشخصية التزاماً بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول منصة ابشر توظيف الرسمي للاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للكلية الأمنية 1442، بالإضافة إلى تعليمات الحضور والمستندات المطلوبة عند المراجعة.

نتائج كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم الأربعاء عن صدور نتائج الترشيح المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، وقد أوجبت على كافة الطلاب المرشحين ممن تثبت إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا عدم الحضور إلى كلية الملك فهد الأمنية.

وإرسال ما يثبت الإصابة من خلال تصوير الصفحة الخاصة بتطبيق توكلنا على واتساب (0537101278) ليتم التحقق من صحة ذلك، كما أصدرت التعليمات التالية:

الحضور بالزي الرياضي للمراجعة (قميص رياضي أبيض سادة – بنطلون رياضي أسود أو كحلي – جزمة رياضية). إحضار هوية المقبول الوطنية واستخدامها بكافة المواقع خلال الإجراءات. إظهار الحالة الصحية للمرشح في تطبيق توكلنا من خلال الهاتف الجوال عند دخول كلية الملك فهد الأمنية.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول الكلية الأمنية

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 عن طريق دخول منصة ابشر توظيف باتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط ابشر توظيف كلية الملك فهد الأمنية (jobs.sa).

المستندات المطلوبة لكلية الملك فهد الأمنية

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه يجب طباعة موعد المراجعة من خلال منصة ابشر للتوظيف، وإحضار صورتين من شهادة التخرج تكون مصدقة من الجامعة، وإحضار صورتين من السجل الأكاديمي للمرشح مبدئياً مصدقة ومختومة من الجامعة، وصورة من شهادة الامتياز للأطباء والعلوم الطبية المساعدة.

وإحضار صورة من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وصورة من الترجمة المعتمدة لوثيقة التخرج الصادرة بلغة أجنبية، وصورة من معادلة وزارة التعليم ند الحصول على الشهادة من الخارج، وصورة من قرار الابتعاث لخريجي الجامعات الخارجية.

وفي حال عدم صدور شهادة التخرج من الجامعة، فيجب على الطالب إحضار مشهد يثبت تخرجه في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري موضحاً به التقدير والتخصص الدقيق والمعدل، وإحضار صورتين مكبرة من الهوية الوطنية موقعة من الطالب المرشح.

ويكتب عليها كافة المعلومات بخط اليد بالإضافة إلى الأصل، كما يجب إحضار 10 صور شمسية حديثة وملونة مقاس 4*6 مكشوف الرأس ومكتوباً عليها اسم الطالب من الخلف، بالإضافة إلى إحضار قلم أزرق جاف خاص بالطالب.