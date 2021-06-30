نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفتح حسابك أونلاين مع مصرف الراجحي للسعودى والمقيم في المقال التالي

أفتح حسابك أونلاين مع مصرف الراجحي أحد الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً ، حيث يتيح البنك للعملاء فرصة فتح حساب بنكي جارى من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع البنك ، حيث يستطيع العميل من خلال هذا الحساب إدارة أمواله بسهولة وأمن ، كما يوفر مصرف الراجحي للعميل من خلال هذا الحساب المصرفي إمكانية تحويل الأموال ، بالإضافة إلى إصدار بطاقة الصراف الآلي مدى ، وغيرها من العديد من المميزات التي يمكن أن يتمتع بها العميل عند فتح حساب بنكي لدى مصرف الراجحي. أهم مزايا الحساب الجاري لدى مصرف الراجحي يوفر مصرف الراجحي للعملاء فرصة فتح حساب جارى عبر الإنترنت في أي وقت ، بالإضافة إلى إمكانية تحديد الفرع الذي يرغب العميل في التعامل معه. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من فتح حساب جارى اونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع البنك. يقوم البنك بإصدار كشف حساب شهرى يحتوي علي جميع التعاملات في الحساب باللغة العربية والأنجليزية. يقوم البنك بإصدار بطاقة صراف آلي وذلك من خلال الخدمة الذاتية. يمكن للعميل من خلال هذا الحساب الاستفادة من الإيداع والتحويل الداخلي. يوفر مصرف الراجحي للعميل من خلال هذا الحساب إمكانية سداد الفواتير والمدفوعات الحكومية. يمكن لصاحب الحساب التسجيل في خدمة الراجحي مباشر. يتيح البنك للعميل إمكانية السحب والإيداع النقدى عبر أجهزة الصراف الآلي. شروط فتح حساب أونلاين لدى مصرف الراجحي يشترط تقديم الهوية الوطنية للمتقدم بالطلب السعودي و تقديم هوية المواطن المقيم.

إذا كان المتقدم بالطلب من البالغين يشترط أن يكون عمره لا يقل عن 18 سنة ، أما إذا كان المتقدم بالطلب من القاصرين يشترط أن يكون عمره لا يقل عن 15 سنة.

يلزم تقديم العنوان الوطني للمتقدم بالطلب في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون رقم الجوال الخاص بالشخص المتقدم بالطلب صادر من أحد مزودى الخدمة الهاتفية في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب مسجل في خدمة أبشر وذلك لإتمام إجراءات فتح حساب مصرف الراجحي. الوسوم عمر شويل - جدة أفتح حسابك أونلاين مع مصرف الراجحي للسعودى والمقيم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفتح حسابك أونلاين مع مصرف الراجحي للسعودى والمقيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.