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عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب 1443 وشروط الحصول ومميزات القرض ، يبحث الكثير من الناس في المملكة العربية السعودية عن طرق للحصول على قروض شخصية ، وتوفير التمويل للمشاريع والأهداف الشخصية ، ودعم الرؤى والاتجاهات ، والمساعدة في تلبية الاحتياجات الفردية . ومنصة سلفه هي أول منصة سعودية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي لتوفير الإدارة المالية الشخصية . كما تستخدم التكنولوجيا المالية لتوفير تمويل شخصي سريع . تستخدم المنصة التكنولوجيا المالية لتحسين مستوى المعاملات المصرفية . توفر المنصة القروض الشخصية والتمويل دون الحاجة إلى ضامن أو تحويل الراتب. تهدف المنصة إلى خلق تجربة فريدة وتحقيقها ، حتى يتمكن المستفيدون من تحقيق الرضا المنشود. كما تسعى سلفا إلى تحسين مستوى المعاملات المصرفية وتقديم العديد من الخدمات للعملاء والمستخدمين.

تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

موقع سلفه منصة سلفا هي أول منصة سعودية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي.

يوفر سلفًا مالية شخصية للمواطنين الذين يستخدمون التكنولوجيا المالية .

يتم دمجه مع أدوات الذكاء الاصطناعي ولغات التعلم الآلي لتسعير الائتمان وعمليات التمويل.

تعتمد منصة سلفا على أدوات التمويل لتزويد العملاء بالمساعدة المالية ومساعدتهم على تحقيق الاستقلال المالي.

كما أنه يدعم تحقيق رغباتهم على الصعيدين الشخصي والعملي.

يساعد على تنمية أعمالهم الصغيرة ويدعم الاستثمار في المستقبل.

ويتحقق ذلك بالاعتماد على تقنية المعلومات بهدف تطوير الخدمات المالية وتسهيل المعاملات وتسريع اتخاذ القرار. سيؤدي هذا في النهاية إلى تحسين الوصول إلى المعلومات المالية.

يتم تحقيق ذلك من خلال تسهيل الوصول السريع إلى الأدوات اللازمة للحصول على التمويل المناسب.

لذلك ، تم تحسين مستوى الدخل الإجمالي لعملية التمويل ، جنبًا إلى جنب مع سرعة التنفيذ لتحقيق معدل مرابحة أقل.

كل هذا يدعم عملية إيداع الأموال في حساب المستفيد.

كل ذلك يساعد في تصميم ملف شخصي لكل عميل ، مما يساعد على فهم كل تفاصيل الحالة الائتمانية.

شروط الحصول علي تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

شروط الحصول على تمويل شخصي من الدفعة المقدمة يتطلب الحصول على تمويل شخصي من دفعة مقدمة الشروط التالية:

يجب أن يكون مقدم الطلب يعمل بشرط ألا تقل ساعات العمل عن 3 أشهر الخدمة هذا لموظفي الدوائر الحكومية.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ، فيجب أن يعملوا لمدة 6 أشهر.

يشترط أن يكون المتقدمون سعوديين ، ويجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عامًا وألا يتجاوزوا 60 عامًا ، ويمكنهم الحصول على تمويل دون تحويل الراتب.

يشترط حد أدنى للأجور 4000 ريال سعودي.

مزايا القرض الشخصي من سلفه

يمكن أن تساعد مزايا التمويل الشخصي المدفوع مقدمًا المتقدمين على تحقيق أهدافهم المالية.

كما أنه يدعم المستفيد لتحقيق التوازن المالي وتحسين وضعه وتزويده بفائض لتعويض العجز.

الإدارة المالية الشخصية المتقدمة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

يوفر التمويل فترات سداد بسيطة ومجدولة. يحقق معدل ربح تنافسي ، مما يدعم الخطط الاقتصادية التنموية الهادفة إلى التنمية والتنمية. تتم عملية إيداع الدفعة المقدمة في سياق فوري وسريع.

كيفية الحصول علي قرض من موقع سلفة