شروط دعم ريف للاسر المنتجة 1442 وخطوات التسجيل

شروط دعم ريف للاسر المنتجة 1442 من الأشياء الهامة التي يتوجب على الراغبين في الحصول على دعم ريف معرفتها قبل البدء في تسجيل دعم ريف للاسر المنتجة فمن خلال شروط التسجيل في برنامج ريف يستطيع الأفراد التأكد من انطباق شروط الدعم الريفي عليهم من عدمه، ومن خلالها يمكن أيضًا فهم البرنامج ومميزاته والخدمات التي يقدمها بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط دعم ريف للاسر المنتجة 1442.

شروط دعم ريف للاسر المنتجة 1442

تم وضع شروط دعم ريف للاسر المنتجة 1442 لضمان استمرار كفاءة الإنتاجية للمشاريع ومن ثم رفع قيمة العائد القومي بداخل المملكة، بالإضافة إلى سعيه إلى تحسين مستوى المعيشة الخاص بالأسر المنتجة ويقدم البرنامج الخدمات للعديد من القطاعات المختلفة مثل تربية النحل وإنتاج الفاكهة وتسويقها، ويكون ذلك في حالة توافر الشروط التالية:

شروط الدعم الريفي للاسر المنتجة

يجب أن تكون الاستفادة من الدعم عائدة على مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم الريفي من ممتهني الزراعة ويعمل على إدارة المشروع بنفسه.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم الريفي لا يعمل بأي من القطاعين العام أو الخاص.

يجب أن يكون المتقدم من ساكني المناطق التي يشملها البرنامج.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم عن 21 عامًا.

يجب ألا يزيد دخل المتقدم الشهري عن 6000 ريال سعودي.

يجب ألا يزيد عدد البرامج التمويلية التي يستفاد منها الراغب في التسجيل عن ثلاثة برامج وبإجمالي مبلغ 54000 ريال بحد أقصى.

يجب أن يقوم المتقدم للحصول على الدعم بتقديم ما يثبت التزامه بالشروط الصحية المقررة.

يجب أن يتم تقديم الطلب الكترونيًا من خلال منصة ريف، وإضافة حساب شخصي نشط.

خطوات التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة 1442