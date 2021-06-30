دوت الخليج – الطائف : في اليوم الرابع من فعاليات ملتقى خريجي جامعة الطائف الأول 1441-1442هـ

وتحت شعار “بتخرجكم نفخر.. وعطاؤنا بكم يستمر

تقام ورشة العمل التدريبية تحت عنوان “أساسيات المهنة ونظام سوق العمل السعودي” والتي ستتناول نصائح للباحثين عن عمل وبعض أحكام نظام العمل السعودي، وتقدمها الدكتورة مشاعل السهلي أستاذ ريادة الاعمال المساعد بجامعة الطائف

إضافة إلى جلسة حوارية مسائية يدير حوارها سعادة الدكتور يوسف الثبيتي أستاذ علم الادوية والعصبية المشارك تحت عنوان “من تجارب خريجينا.. اختر وطور مسارك المهني” والتي تم فيها استضافت عدد من خريجي جامعة الطائف لمشاركة قصة نجاحهم في رسم مسارهم المهني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار فعاليات ملتقى خريجي جامعة الطائف الأول 1441-1442هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.