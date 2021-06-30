برنامج وصول للدعم طريقة الحصول دعم مادي للنساء فى منصة وصول

التسجيل فى برنامج وصول للحصول على دعم مادي من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم المرأة العاملة مادياً وتشجيعها على مواصلة العمل وتسيير العقبات التي من شانها تعطيل المرأة عن داءا عمالها ومشاركتها فى التنمية المجتمعية وفى ظل سعى مملكة الإنسانية فى دعم كافة الفئات المجتمعية سواء مادياً أو معنوياً للنهوض بالمملكة من خلال رؤية المكملة 2030 لذا تم أطلاق برنامج وصول لدعم المرأة العاملة مادياً من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها وكذلك وفق آليات محددة للتسجيل فى وصول 1443.

الهدف من برنامج وصول لدعم النساء العاملات

برنامج وصول تم إطلاقه خصيصاً لمساعدة المرأة العاملة فى التنقل من المنزل إلى العمل وتحمل تكاليف التنقل بالتعاون مع شركات سيارات الأجرة مثال شركة أوبر وكريم وأيضاً يهدف البرنامج إلي تذليل الصعوبات التي تواجهها المرأة العاملة فى التنقل بين المنزل والعمل وتيسير تلك الرحلة حتى تستطيع المرأة مواصلة العمل والابتكار.

شروط التسجيل فى برنامج وصول 1443

التسجيل للمرأة التي تحمل الجنسية السعودية.

كذلك يجب أن يتجاوز عمر المواطنة 18 عام ولا يتجاوز 65 عاماً.

وأيضا شرط أن تكون المرأة مشتركة فى خدمة التأمينات الاجتماعية.

لا يزيد دخل المرأة الشهرى بالأجر الأساسي وبدل السكن عن مبلغ ثمانية الآف ريال شهرياً.

وأيضاً ألا يتجاوز مجموع اشهر الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية ستة وثلاثون شهر فى غضون 5 سنوات من تاريخ التقديم للحصول على الدعم.

ثم يجب التسجيل وإنشاء حساب فى بوابة طاقات.

التسجيل فى برنامج وصول 1443

الدخول إلى رابط وصول الإلكتروني.

ثم الضغط على خيار ” انضمي الآن”.

وبعد ذلك ينتقل بك إلى رابط بوابة طاقات.

وذلك لإنشاء حساب جديد أو فتح الحساب المسجلة به فى بوابة طاقات.

ثم يتم الضغط على قائمة “برامجنا”.

وبعد ذلك يفتح برنامج وصول.

ثم تفتح صفحة الحالة والتي قد تكون: مؤهلة للاشتراك والتي تتيح استكمال باقي خطوات التسجيل. غير مؤهلة للاشتراك ويشرح أسباب عدم قبول استكمال التسجيل فى وصول.

بعد أن يتم تأكيد أهلية المشتركة يجب أن يتم استكمال باقي خطوات التقديم فى برنامج وصول.

اختيار موقع المنزل وتحديد موقع العمل على الخريطة.

ثم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

وبعد ذلك يتم الضغط على خيار “التسجيل فى البرنامج.

ثم يتم تفعيل التسجيل مع برنامج اوبر وكريم خلال 24 ساعة.

وبعد ذلك تصل رسالة إرشادية على البريد المسجل ورقم الجوال فى بوابة طاقات لشرح البرنامج بالتفصيل.

آلية صرف دعم برنامج وصول للمرأة العاملة

قيمة الدعم لا تقدم فى حساب إلى المشتركة ولكن يتم خصمها من قيمة الرحلات اليومية إلى العمل بشكل تلقائي.

ثم لا يتم نقل مبلغ الدعم المتبقي ولا يتم ترحيله إلى الشهر التالي وينتهى مع انتهاء الشهر.

وأيضاً لا يمكن استبدال الدعم بمبالغ مالية.

فى حالة استخدام الدعم فى رحلات خارج العمل يتم استبعاد المشتركة من البرنامج.

وكذلك تخضع الرحلة إلي عدة شروط وهى : ألا تتجاوز مسافة الرحلة 65 كيلو متر. وكذلك لا تزيد مدة الانتظار عن ساعة. تم تقييد الرحلات اليومية وعددها اربع رحلات. ثم غير متاح تغيير موقع العمل لأكثر من أربع مرات فى الشهر.



قيمة الدعم المدى من برنامج وصول