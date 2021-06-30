رابط نتائج حركة النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور التعليم تأجيل إعلان النتائج

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عمر شويل - جدة رابط نتائج حركة النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات، بالمملكة العربية السعودية من أهم الروابط بحثاً على الساحة خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي، حسب الجدول الزمني الذي حددته وزارة التعليم لإجراءات حركة النقل الداخلي والخارجي 1442، وقد بدأت وزارة التعليم في استقبال طلبات النقل إلكترونياً من خلال نظام فارس، 25 شوال 1442 حتي 6 ذي القعدة 1442، وقد حرصت الوزارة على تزليل كافة العقبات أثناء تأكيد البيانات لتمكين الراغبين في النقل من التسجيل بكل سهولة، وبعد أن قامت الوزارة بفحص الطلبات يتم إعلان النتائج إلكترونياً وكذالك فتح باب التظلمات على هذه النتائج عبر نفس الرابط، وسوف نوضح لكم التفاصيل فيما يلي.
رابط موقع نظام نور للاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي 1442
- الدخول على الموقع الإلكتروني “noor.moe.gov.sa“.
- الدخول من خلال حساب المعلم.
- اختيار خدمات شئون المعلمين.
- الضغط على عرض النتيجة.
تأجيل موعد إعلان حركة النقل الخارجي 1442
تحدد موعد إعلان النتائج يوم الخميس الموافق 28 ذي القعدة 1442، بعد أن كان مقرر إعلانها يوم الخميس الموافق 21 ذي القعدة، وذلك بعد أن أعلنت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي لوزارة التعليم عن هذا الموعد عبر تويته، وقد بينت أن سبب التأجيل راجع للقرار الخاص بتمديد فترة الإجراءات الخاصة بالتقديم على النقل بنوعيه، لإتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات باستكمال إجراءات التقديم وتحديث بياناتهم، على أن يتم استخراج النتائج من خلال نظام نور الإلكتروني، توفيراً على المعلمين في معرفة النتيجة دون الحاجة للذهاب للإدارات التعليمية.
موعد بداية تقديم التظلمات
يبدأ موعد تقديم التظلمات على الحركة، بدايةً من 28 ذي القعدة 1442 حتي 3 ذي الحجة 1442، بحيث يتم تقديم التظلم إلكترونياً على نفس الرابط المخصص للنتائج، نظراً لأنه سيتم اعتماد النتيجة النهائية وتبليغ الإدارات التعليمية بها في 3 ذي الحجة حسب الموعد الذي حددته الوزارة بعد التعديلات التي تمت على مواعيد إعلان النتائج.
موقع نظام نور الإلكتروني
من أهم المواقع الرسمية التابعة لوزارة التعليم السعودية.
والذي يقدم العديد من الخدمات سواء للطلاب أو أولياء الأمور وكذالك للمعلمين والمعلمات.
ضمن خطة الوزارة في تفعيل خدماتها بالنظام الإلكتروني، نظراً لما تشهده البلاد والمنطقة من انتشار فيروس كورونا.
وما تتخذه الدولة من تدابير احترازية ووقائية لسلامة الجميع من التكدس والتزاحم.
وزارة التعليم السعودية
حرصت وزارة التعليم في السعودية على راحة منسوبيها في فتح باب حركة النقل بنوعيه، حتي يتم لم شمل الآسرة وتقريب المسافات للمعلمين والمعلمات، فدائماً تعمل الوزارة على رفع معنويات وكفاءة العاملين لديها بما يتناسب مع ما يقدمونه من خدمات للتعليم.
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