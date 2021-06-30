سلم الضمان الاجتماعي الجديد وشروطه وحالات وقف معاش الضمان في النظام الجديد. حيث أن معني سلم الضمان أي الكيفية التي يتم بها حساب مدى أحقية المواطن السعودي في صرف المعاش. كما إنه كان يوضحها النظام السابق للضمان على أساس مجموعة من المعايير مثل قيمة الدحل الشهري الذي يحصل عليه. وكذلك قيمة جميع دخل الأسرة بناءاً على عدد الأفراد في الأسرة. وفي حالة كونها ضمن الفئات التي تستحق تأخذ المعاش أما في حالة الزيادة لا تستحق المعاش. وبعد النظام الجديد للضمان سوف نوضح الطريقة التي يتم بها احتساب المعاش وشروط استحقاق المعاش وأيضاً حالات وقف المعاش. كما يمكنك التعرف أيضاً على بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي تعرف على طريقة التقديم وأهم الشروط المطلوبة

سلم الضمان الاجتماعي الجديد

لقد قام مجلس الوزراء السعودي بإصدار نظام جديد للضمان الاجتماعي السعودي متضمنا 26 مادة تنطم مجموعة الأحكام المرتبطة بالمعاش. كما جاء النظام الجديد بمواده الجديدة ليضمن للمواطن تحديد حد أدني من الدخل لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، وكذلك تقديم الحماية الاجتماعية والدعم للمواطن المستفيد. كما جاء النظام الجديد للضمان مشتملا على تقديم البرامج المختلفة للتأهيل والتدريب للمواطن المستفيد من المعاش.

ويعتبر من أهم المعايير التي يحتوي عليها النظام الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به هو إمكانية جميع المواطنين الموافين الشروط التقديم للحصول على المعاش دون النظر للحالة الإجتماعية. وكذلك يضم تقسيمهم إلي ثلاث مجموعات حسب قدرتهم على العمل. كما تم في النظام الجديد إلغاء الاعتماد على سلم الدخل ووضع عدد من القوانين المرنة التي تتغير من شخص لأخر وتحدد أحقية الفرد في المعاش. مما يضمن ذلك وصول الدعم لأكبر عدد من المستحقين من المواطنين.

شروط النظام الجديد 1443

الحالات التي تؤدي إلي موقف المعاش

لقد قام النظام الجديد للضمان بتحديد مجموعة من الحالات التي يحدث فيها إيقاف معاش الضمان الاجتماعي. ويمكننا ذكر هذه الحالات كما يلي :