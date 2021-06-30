نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قياس التحصيلي الفترة الثانية 1442 برقم الهوية الوطنية qias altahsilii عبر المركز الوطني للقياس الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442 عبر موقع المركز الوطني للقياس الموحد وتطبيق توكلنا تصدر قائمة بحث طلاب المرحلة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية للاستعلام عن نتيجة قياس قدرات التحصيلي الفترة الثانية 1442 برقم الهوية الوطنية لتحديد مستوى التحصيل الدراسي للالتحاق بالكليات المناسبة في الجامعات المصرية ضمن الاستراتيجية التعليمية التي وضعتها وزارة التعليم في المملكة ضمن رؤية 2030 التي يتبناها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد السعودي.

نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة لوزارة التعليم السعودية أن نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442 سيتم إعلانها رسميا. وذلك عبر موقع المركز الوطني للقياس الموحد برقم الهوية يوم الخميس 1 يوليو 2021 الموافق 21 ذو القعدة 1442 ما جعلنا نرصد خطوات استخراج نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442 عبر موقع قياس الوطني وتطبيق توكلنا.

اختبارات قياس التحصيلي 1442

وتعتمد وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية على اختيارات القياس للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات السعودية وتحديد الكليات والمعاهد المناسبة لمستوياتهم الدراسية بما يتناسب مع قدراتهم الاستيعابية والتحصيلية للعلوم.

ويتم احتساب الدرجة الأعلى في جميع الاختبارات التي يؤديها الطلاب، حيث يحق لكل طالب أداء الاختبارات أكثر من مرة ولمدة 5 مرات بداية من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوية.

ويمكن للطلاب إعادة الاختبارات في حالة عدم رضاؤه عن درجات نتيجة قياس التحصيلي الخاصة به ورغبته في تعزيز مستواه للالتحاق بالكلية المناسبة التي يرغب في الانتساب إليها خلال المرحلة الجامعية.

رابط المركز الوطني للقياس الموحد

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن نتائج اختبارات التحصيلي الفترة الثانية 1442 برقم الهوية الوطنية فقط. وذلك عبر موقع المركز الوطني للقياس الموحد عبر الخطوات التالية:-

أولاُ: قم بتسجيل الدخول إلى رابط الموقع المركز الوطني للقياس الموحد.

ثانيًا: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك ورمز التحقق المواجه لك.

ثالثُا: اختر أيقونة قائمة البيانات

رابعًا: اضغط على أيقونة “نتائج الاختبار التحصيلي“.

خامسًا: سجل البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بك والمتمثلة في اسم الطالب ورقم الهوية الوطنية.

سادسًا: اضغط على أيقونة بحث لظهور نتائج التحصيلي.