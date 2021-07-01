خطوات تحديث حساب المواطن شرط لصرف الدفعة 44 وموعد نزول حساب مواطن

خطوات تحديث حساب المواطن تعد منظومة حساب المواطن من أنجح التطبيقات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية. كنوع من المساعدة للمواطنين السعوديين وذلك لرفع مستواهم المعيشي ومساعدتهم في التغلب علي مصاعب الحياة. وتقدم على هيئة دفعات نقدية بصورة شهرية خاصة للأسر الفقير أو الأسر محدودة الدخل وكل من ينطبق عليهم شروط استحقاق حساب المواطن. ونظرا لكثافة طلبات الالتحاق والتسجيل بحساب مواطن تسعى الحكومة السعودية من حين لآخر على تحديث بيانات المستحقين وذلك للتمكن من حصر الأعداد وصرف الدفعات بصورة سليمة.

خطوات تحديث حساب المواطن 1442

طلبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جميع الملتحقين بمنظومة دعم حساب مواطن من الدخول على الموقع الرسمي للوزارة. والقيام بتحديث بياناتهم المسجلة لدى الوزارة وذلك لتفعيل الدفعة القادمة التي تحمل رقم 44 ويتم ذلك باتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بالدخول على الصفحة الرسمية لمنظومة حساب المواطن. ثانيا ستظهر لك صفحة بها عدة اختيارات قم بالضغط على الخدمات الألكترونية. ثالثا اختر الخدمات الاجتماعية. رابعا ستظهر شاشة جديدة قم بادخال رقم الهوية الخاصة بك وكذلك كود المرور. أخيرا ستظهر لك صفحة بها كافة بياناتك المسجلة لدي حساب المواطن. ابدأ بتحديث البيانات التي تريدها واضغط تحديث.

موعد نزول الدفعة 44 من حساب مواطن

تقوم وزارة الموارد البشرية المسئولة عن صرف دفعات حساب المواطن بالإعلان عن موعد نزول حساب المواطن وهو يوم 10 من كل شهر. إلا إذا صادفت إجازة رسمية فيتم تحويل الموعد إلى يوم 9 أو يوم 11 علي الأكثر لتتم صرف الدفعات. ووجهت الوزارة رسالة لجميع المستحقين من الدفعات النقدية بسرعة اتباع خطوات تحديث بيانات حساب مواطن حتى يتم صرف الدفعة 44 في موعدها المقرر. وهو يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021. وعن طريق استخدام الهوية الشخصية يتمكن المواطن من معرفة قيمة الدفعة المستحقة له.

شروط الالتحاق بحساب المواطن واستحقاق الدفعات النقدية

وضعت وزارة التنمية البشرية عدة شروط لا بد من توافرها لاستحقاق صرف الدفعات النقدية من منظومة حساب المواطن وهي تتلخص فيما يلي: