نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في دعم ريف عبر رابط بوابة الدعم الريفي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في دعم ريف ، من أهم الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية عبر وزارة البيئة والمياه والزراعة لصغار المزارعين في المدن الريفية هو برنامج الدعم الريفي ، الذي أطلقة ولي العهد محمد بن سلمان ضمن رؤية المملكة 2030، والهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو مساعدة المزارعين في بعض المناطق الريفية على تحسين جودة الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاج، كما يهدف أيضا على تحسين المستوي المعيشي للمزارعين، حيث أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإعلان عن تقديم الدعم المادي للمزارعين في المدن الريفية، لذلك تزايدت معدلات البحث مؤخرا في المملكة العربية السعودية من قبل المزارعين عن طريقة التسجيل في ريف عبر رابط Www Reef gov sa التسجيل عن طريق شبكة الأنترنت، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على شروط التسجيل في برنامج ريف 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

طريقة التسجيل في دعم ريف 2021

يمكن لجميع المزارعين اللذين توافرت فيهم الشروط التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية التسجيل في الدعم الريفي للاسر المنتجه ، وهذه هي طريقة التسجيل في دعم ريف :

أولا يجب عليك الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . أنقر على التسجيل في الدعم الريفي .

. ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح .

أكتب أسمك بالكامل ورقم السجل المدني وتاريخ الميلاد والوضع القانوني .

ادخل رقم الهاتف الخاص بك، حدد مؤهل البرنامج التعليمي .

تقديم هذه الأوراق ( نسخة من الهوية الوطنية، ونسخة من فاتورة الكهرباء المنزلية ) .

أكتب وصف للمشروع الزراعي ونوع النشاط بالتحديد .

إرفاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك .

إرفاق وثيقة العقد .

أختر العرض التقديمي .

ويجب أيضا إرفاق صورة من الوكالة بشرط أن تكون مفعلة، وإرفاق شهادة توثيق ورقم الآبيان، حيث أن الدعم الريفي قطاعات كثيرة ومختلفة داخل المحال الزراعي مثل، صانعي البن العربي، ومنتجي الفاكهة الطبيعية، وأيضا يشمل التابعين إلى قطاع تربية المواشي، وصغار الصيادين .

شروط التسجيل في برنامج ريف 2021

يجب أن يكون المتقدم للحصول على برنامج ريف أن يكون سعودي الجنسية .

أن يكون سعودي الجنسية . كما يجب أن يكون سن المتقدم فوق 21 عام .

يجب أن يكون المتقدم للحصول على دعم ريف الحكومي لا يعمل في القطاعات الخاصة أو الحكومية .

لا يعمل في القطاعات الخاصة أو الحكومية . ألا تزيد القيمة المالية المقدمة من الدعم عن أربعة وخمسون ألف ريال سعودي سنويا تقسم على شهريا بما يتناسب مع وضع المستفيد .

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6 آلاف ريال سعودي .

يجب أن يكون المتقدم من سكان المدن الريفية الريفية في المملكة العربية السعودية .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة التسجيل في دعم ريف عبر رابط التسجيل في برنامج ريف الذي وفرته وزارة البيئة والياه والزراعة في المملكة العربية السعودية .