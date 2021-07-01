هل يفعلها… محمد قاسم …ويحصد أفضل مصور عربي في العالم لعام 2021

دوت الخليج – المدينة يشارك المصور الفوتوغرافي السعودي محمد قاسم في مسابقة أفضل مصور عربي في العالم لعام 2021 بفرع بطولة كأس العالم للمبدعين العرب (مسابقة أفضل العرب في العالم) في دورة 2021، حيث تم ترشيح أحد أعمالها جمال درب التبانة ، كما تم ترشيح المصور لنيل لقب “أفضل مصور عربية في العالم لعام 2021 , يشار إلى أن التصفيات النهائية للأعمال المرشحة تقام في لندن بإشراف وتنظيم المجموعة العربية The Arabs Group وهي من أهم الشركة المنظمة للجوائز الإبداعية للعرب حول العالم، ويتم اختيار الفائزين من خلال التصويت

ومحمد قاسم محمد عبد اللطيف محرر مصور صحيفة البلاد , عضو الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية -عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عضو في المواهب الفوتوغرافية العربية,

عضو في الجمعية العربية

الثقافة والفنون بالمدينة عضو الاتحاد المصورين العرب بدبي , عضو نادي النظرة الفوتوغرافي بمكة عضو المعهد العربي الفوتوغرافي تحت اشراف الاكاديمية الأمريكية للتعليم والتدريب مصور في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين , وحاصل على العيد من الجوائز وشهادة التقدير من الحكومي والخاص والآن مرشح لنيل لقب أفضل مصور عربي لعام 2021

دوت الخليج أجرت لقاءاً قصيراً معه تمنى من خلاله دعمه بالتصويت وترشيحه ولاسيما أنه أحد الممثلين السعوديين في البطولة.. محمد قاسم .. شاب طموح ومبدع وله العديد من الصور الاحترافية ذات أبعاد خيالية في اللون والصورة.. وعدسة مبهرة في الالتقاط .. فهو الماهر في رسم أجمل ملامحها .. والسؤال هل يفعلها… محمد قاسم ويحصد أفضل مصور عربي في العالم؟؟

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