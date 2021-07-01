نتائج التحصيلي 1442 الفترة الثانية عبر توكلنا وموقع Qiyas Internet

نتائج التحصيلي 1442 الفترة الثانية برقم الهوية والذي سيكون متاح الكترونياً لجميع الطلاب، وسوف تكشف عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب والتي كانت قد أكدت أنه سيتم الاعلان عن نتائج الاختبار التحصيلي الفترة الثانية خلال الساعات القادمة في اليوم الأول من الشهر الجاري شهر يوليو الحالي، وسيكون ذلك الكترونياً ومتاح عبر المركز الوطني للقياس ويمكن ان يتم الاستعلام عنه من الطلبة وأولياء الامور برقم الهويه الخاصه بالطلاب، كما يستطيع كافة الطلاب تحميل تطبيق توكلنا حتي يساعدهم في معرفة نتائج الاختبار التحصيلي.

موعد ظهور نتائج التحصيلي 1442

ينتظر الآن الطلاب في كل مكان في المملكة العربية السعودية إعلان نتائج التحصيلي 1442 الفترة الثانية برقم الهوية، والتي من المتوقع ان تظهر اليوم الخميس الأول من يوليو الحالي وستكون نتائج التحصيلي متاحة فور الاعلان عنها عبر موقع قياس ويستطيع جميع الطلاب الذين قد دخلوا في الاختبار التحصيلي ان يقوم باستخراج النتائج برقم الهويه.

خطوات استخراج نتائج الاختبار التحصيلي 1442

يمكن للطلاب الذين قد دخلوا لاجراء اختبار التحصيلي هذا العام أن يقوموا اليوم باستخراج النتائج الخاصة بالاختبارات وسوف يتمكنون من ذلك عن طريق دخول تطبيق توكلنا حيث هناك تعاون بين تطبيق توكلنا و بين موقع قياس و يمكن ان يساعد ذلك في الحصول على نتائج التحصيلي 1442 ويجب على الطالب ان يقوم باتباع هذه الخطوات حتى يتمكن من الحصول على نتيجة اختبار التحصيلي فور إعلانها:

اولا على الطالب ان يقوم في البداية بتنزيل تطبيق توكلنا وذلك عبر الموبايل

بعد ذلك يقوم الطالب بعمل حساب خاص به في تطبيق توكلنا

وبعد ان يتم عمل حساب يقوم بتسجيل دخول في التطبيق وكتابة رقم الهويه التي تخصه او يقوم الطالب بالدخول على بياناته الشخصية

سوف تظهر امام بالطالب نتيجة الاختبار التحصيلي والدرجات التي حصل عليها الطالب او يمكن ان تاتي النتيجة للطالب في خلال ساعات حيث يجدها علي شكل اشعار

جديرا بالذكر ان نتائج الاختبار التحصيلي للطلاب كانت قد ظهرت في خلال الفترة الأولى يوم الخميس 17 يونيو 2021 واليوم سيتم اعلان نتائج التحصيلي 1440 الفترة الثانية.