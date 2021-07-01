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عمر شويل - جدة الآن عمل تحديث في حساب المواطن برقم الهوية 1442 ازداد البحث في الفترة الاخيرة عن الدعم المادي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمواطنين وذلك من أجل مساعدة الشعب السعودي على توفير كافة احتياجات الحياة من المأكل والمشرب وللحصول على هذا الدعم لابد من توافر حساب للمواطن واليوم نقدم لكم طريقه عمل تحديث في حساب المواطن برقم الهوية 1442

.ca.gov.sa

طريقة عمل تحديث في حساب المواطن برقم الهوية 1442

الدخول للموقع الإلكتروني https://ca.gov.sa

استكمال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من عدم وجود أخطاء.

يتم إرسال رمز التحقق على الهاتف الخاص بك.

تقوم بإدخال الرمز إلى الموقع للتأكد من أنك صاحب رقم الهاتف.

في النهاية تضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

بعدها تنتقل إلى أيقونة حسابي.

تقوم بتسجيل رقم الهوية الخاص بك.

اضغط بعدها على كلمة إستعلام و تنتظر النتيجه.

سوف تظهر لك على الشاشه كافة البيانات الخاصة بك.

شروط التسجيل في حساب المواطن:

أن يكون الشخص سعودي الجنسية وتم إستثناء كل من الزوج و الزوجة الأجنبي من حاملي بطاقات التنقل.

أن لا يكون المواطن في السجن أو في دار الإيواء الحكومي.

شدد القائمون على برنامج حساب المواطن على التأكد من البيانات المكتوبة.

إذا وجد إختلاف بين البيانات المقدمة والمستندات المرفقة سوف يتم استبعاد المواطن.

الجدير بالذكر أنه سيصرف الدعم على حساب المواطن في يوم العاشر من الشهر الميلادي.

تسعى المملكة العربية السعودية لراحة مواطنيها السعوديين والوافدين أيضا.

استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية.

يوفر حساب المواطن للمستفيدين معرفة المبلغ الذي يستحقه المواطن بالدفعات قبل صدوره بفترة من خلال الاستهلاك عن الحساب برقم الهوية عبر موقع البوابة على الإنترنت.

يعتمد المبلغ على عدد الأسرة والأطفال أقل من ثمانية عشر سنة.

كما يعتمد على المبلغ الخاص بدخل الأسرة نفسها جميع ما سبق يؤثر على حساب المواطن بأن يكون في حالة زيادة او نقص.

لقد أوضحت المملكة بأن قيمة ما قدمه البرنامج للمستحقين حوالي

97.7 مليار ريال سعودي يحتسب منها 733مليون ريال سعودي تعويض عن بعض الدفعات التي لم تصرف في السابق.

تعرفنا على طريقة عمل تحديث سريع لحساب المواطن المستفيد برقم هويته بالمملكة.