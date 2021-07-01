كلية الحقوق جامعة الملك عبدالعزيز .. التخصصات المتاحة وشروط القبول

تعد كلية الحقوق جامعة الملك عبدالعزيز من أبرز وأعرق الكليات التي تستقبل سنويًا أعداد كبيرة من المتقدمين للدراسة بها في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم مستوى تعليمي راقي لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، لإعداد كفاءات علمية مؤهلة للعمل في شتى أجهزة وهيئات المملكة.

تخصصات كلية الحقوق جامعة الملك عبدالعزيز

يوجد داخل كلية الحقوق في الجامعة عدد من التخصصات المتنوعة التي يستطيع طلاب البكالوريوس دراستها لتنمية مهاراتهم القيادية، والتي تتمثل في التالي:

بكالوريوس القانون.

ماجيستير القانون العام.

كما يوجد تخصص ماجيستير الأنظمة.

إلى جانب ماجيستير القانون الخاص.

شروط القبول في الكلية

تقوم الكلية بقبول المتقدمين للتسجيل والدراسة بها وفقًا لبعض الشروط التي حددتها، والتي تتلخص فيما يلي: