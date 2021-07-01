نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الحقوق جامعة الملك عبدالعزيز .. التخصصات المتاحة وشروط القبول في المقال التالي
تعد كلية الحقوق جامعة الملك عبدالعزيز من أبرز وأعرق الكليات التي تستقبل سنويًا أعداد كبيرة من المتقدمين للدراسة بها في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم مستوى تعليمي راقي لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، لإعداد كفاءات علمية مؤهلة للعمل في شتى أجهزة وهيئات المملكة.
تخصصات كلية الحقوق جامعة الملك عبدالعزيز
يوجد داخل كلية الحقوق في الجامعة عدد من التخصصات المتنوعة التي يستطيع طلاب البكالوريوس دراستها لتنمية مهاراتهم القيادية، والتي تتمثل في التالي:
- بكالوريوس القانون.
- ماجيستير القانون العام.
- كما يوجد تخصص ماجيستير الأنظمة.
- إلى جانب ماجيستير القانون الخاص.
شروط القبول في الكلية
تقوم الكلية بقبول المتقدمين للتسجيل والدراسة بها وفقًا لبعض الشروط التي حددتها، والتي تتلخص فيما يلي:
- من الضروري أن يكون المتقدم للدراسة في الكلية سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- في حالة الحصول على مؤهل دراسي يعادل الثانوية العامة من خارج المملكة، يجب على المتقدم عمل معادلة من وزارة التعليم في السعودية.
- الحصول على موافقة معتمدة من جهة العمل، وذلك في حالة كان المتقدم للدراسة موظف في إحدى الهيئات الحكومية أو الخاصة.
- يشترط اجتياز اختبارات القدرات والاختبارات التحصيلية.
- التأكد من سلامة ودقة البيانات المسجلة وتوافقها مع البيانات المسجلة في الجهات المختلفة.
- لا يمكن للطلاب الذين تم فصلهم من أي من جامعات المملكة أن يقوموا بالتقديم في كلية الحقوق بالجامعة.
- في حالة سحب الملف الخاص بالمتقدم من الجامعة أو أي من الجامعات الأخرى، يجب مرور ثلاثة أشهر على الأقل لقبول أوراقه في كلية الحقوق.
- غير مسموح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة منذ أكثر من خمسة أعوام بالتقديم في الجامعة.
- يقدم المركز الوطني للقياس اختبارات مخصصة للمتقدمين المكفوفين.
- مركز قياس هو المسئول عن تحديد درجة القبول في اختبارات القدرات والتحصيلي.
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