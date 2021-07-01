الكلية التقنية للبنات بالاحساء تفتح باب القبول للدبلوم الصباحي والمسائي

علي بن زيد – الأحساء

اعلنت الكلية التقنية للبنات بالأحساء لخريجات الثانوية العامة عن فتح بوابة القبول للفصل التدريبي الاول عام ١٤٤٣ للتقديم على برنامج الدبلوم الصباحي/المسائي ضمن تخصصات (التسويق -الإدارة المكتبية-المحاسبة).

واوضحت عميدة الكلية الاستاذة سارة الصرعاوي بأن التقديم سيتاح من خلال بوابة القبول الموحد بالموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيث يستمر التقديم حتى الـ 27 من ذي القعدة الجاري مؤكدة على الجميع الاطلاع على شروط القبول والتسجيل والمزايا التي تحصل عليها المتدربه.