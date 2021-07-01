نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات دعم ريف للأسر المنتجة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار تنفيذ المملكة للخطة الشاملة والاستراتيجية وهي رؤية ٢٠٣٠ فإن السلطات السعودية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي وتعمل على تنميته وزيادة فرص الإنتاج وزيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمزروعة رغبة منهم للوصول الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع الزراعية والانتاج الحيواني و النهوض بالنشاط الزراعي بشكل عام، لذا تعمل وزراة الزراعة والمياه والبيئة على دعم العاملين بالقطاع الزراعي من الرجال والسيدات والعاملين في المجال الحيواني من خلال برنامج دعم أعدته الوزارة وهو دعم ريف،وهو عبارة عن دعم نقدي يقدم لهم لمساعدتهم على زيادة زيادة مساهمة الأراضي المستصلحة والمزروعة وزيادة الإنتاج وتنمية القطاع الزراعي بشكل عام.

برنامج دعم ريف

هو دعم مالي تقدمه وزارة المياه والبيئة والزراعة لصغار المزارعين الذين يمتهنون الزراعة بأنفسهن والعاملين في المجال الإنتاج الحيواني والزراعي وعسل النحل ومعاونتهم على النهوض بالنشاط الزراعي وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بما ينعكس على الاقتصاد السعودي بأكمله الأمر الذي يساعد ويدفع لتحقيق رؤية المملكة الساكنة ٢٠٣٠.

شروط الحصول على دعم ريف

وضعت الوزارة عدة ضوابط وشروط يجب توافرها لاستحقاق دعم ريف فيمن يرغب في الحصول عليه، وأهم تلك الشروط ما يلي:

أن يكون سعوظي الجنسيو ومقيم داخل المملمة.

أن يكون من العاملين في مهنة الزراعة والانتاج الحيواني.

ألا يقل عمر المتقدم عن ٢١ عام.

ألا يكون الراغب في الحصول على الدعم يحصل على دخل اكثر من ٦ الف ريال سعودي.

الليمون عاملا بالقطاع الحكومي أو العام.

كيفية التسجيل في دعم ريف

الدخول على رابط وزارة المياه والبيئة وزراعة.

اخبار إيفونا طعم ريف للمزارعين من بين جميع الخيارات الملحوظة على الموقع.

ومنها اختر أيقونة التسجيل في الدعم.

ادخل لبياناتك الشخصية التي يريدها الموقع.

ادخل رقم هاتف النقال، ومنها انتظر رمز التاكيد وقت بادخاله في مكانه المخصص.

الضغط على أيقونة تسجيل.