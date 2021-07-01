نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر qiyas نتيجة التحصيلي الفترة الثانية 1442 رابط الاستعلام عن نتائج قياس بالسجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام عن نتيجة التحصيلي الفترة الثانية 1442 المقرر إطلاقها اليوم الخميس بتاريخ الحادي والعشرون من شهر ذو القعدة لعام 1442هـ عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية أو من خلال تطبيق توكلنا، حيث يترقب كافة المختبرين بالفترة الثانية إناث وذكور الإعلان الرسمي من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب إتاحة الإطلاع على نتائج قياس التحصيلي 1442هـ.

وقد نوهت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنه اعتباراً من تاريخ الأول من شهر أغسطس لعام 2021م، سوف يكون شرطاً أساسياً الحضور بكافة مقرات الاختبارات التابعة للهيئة فقط لمن تم حصولهم على اللقاح أو التحصين والتحقق من سلامة حالة المختبر الصحية بتطبيق توكلنا، سواء كان محصناً أو محصناً جرعة أولى أو محصن متعافي، ومن خلال ثقفني بإمكانكم الحصول على رابط الاستعلام عن نتائج تحصيلي 1442هـ.

نتيجة التحصيلي الفترة الثانية 1442

يعتبر الاختبار التحصيلي أو اختبار التحصيل الدراسي هو المقياس الموحد الموحد لكافة الخريجين الحاصلين على شهادة المرحلة الثانوية، فهو المعيار العادل والدقيق لكافة الطلاب والطالبات، ويؤدي هذا بدوره إلى مساعدة الجهات التعلمية المختلفة فيما بعد مرحلة الثانوية على اختيار الطلاب والطالبات الأكثر تحصيلاً بمقررات الثانوية العامة.

حيث يتم قياس مدى تحصيل الطالب أو الطالبة بعدد من المواد الدراسية خلال فترة الدراسة بالسم العلمي بالمرحلة الثانوية، ويتم تقديم اختبار التحصيل الدراسي باللغة العربية، ويتم تغطية الأسئلة لصفوف المرحلة الثانوية الثلاث بالنسب التالية (20% من الصف الأول – 30% من الصف الثاني – 50 من الصف الثالث).

ويتم توزيع أسئلة اختبار قياس التحصيلي للتخصصات العلمية بنسب متقاربة على مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، ومن يرغب في الحصول على رابط استعلام نتائج قياس التحصيلي 1442 الفترة الثانية عبر موقع قياس النتائج الإلكتروني أو من خلال تطبيق توكلنا، يمكنه ذلك من خلال اتباع الروابط التالية:

رابط نتائج قياس بالسجل المدني (e-services.qiyas.sa). رابط موقع توكلنا الرسمي (ta.sdaia.gov.sa).

استعلام نتائج قياس التحصيلي 1442

يتم الإطلاع على نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية من خلال اتباع رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية أو بوابة قياس تسجيل الدخول الرسمي المرفق، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول إلى حساب قياس الخاص بالمستفيد وهي رقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.