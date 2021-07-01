نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور noor.moe.gov.sa استعلام نتائج حركة النقل الخارجي والداخلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر العديد من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية إعلان وزارة التعليم عن نتائج حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات خلال الفترة الحالية والتي سيتم الاعلان عنها من خلال نظام نور التعليمي والتابع لوزارة التعليم، حيث انتهت عمليات التقديم في النقل الخارجي والداخلي بعدأن تم مد فترة التقديم لمرتين، من أجل تحقيق رغبة المعلمين والمعلمات وليتمكنوا من التقديم في حركة النقل الداخلي وحركة النقل الخارجي، حيث تتطلب هذه الحركات المزيد من الوقت من أجل استكمال إجراءات التقديم.

موعد الاعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي والداخلي

بدورها صرحت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ذكرت فيها موعد الإعلان عن نتائج حركات النقل الداخلي والخارجي، حيث ذكرت الشهري أنه قد تم تمديد فتة التقديم لإجراءات النقل الخارجي والنقل الداخلي لمرتين متتاليتين، وذلك تحقيقاً لرغبة المعلمين والمعلمات، كما تم تحديد موعد نتائج النقل الخارجي يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة الحالي والموافق الثامن من شهر يوليو الجاري، كما حددت الوزارة يوم التاسع والعشرين من شهر ذو الحجة من العام الهجري الحالي 1442 ليكون موعداً للاعلان عن نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

وبحسب الجدول الزمني الذي تم الاعلان عنه من أجل اعلان نتائج حركة النقل الخارجي وحركة النقل الداخلي فإنه سيتم فتح باب التظلم إلكترونياً على نتيجة النقل الخارجي بداية من يوم ظهور النتيجة 28 من ذي القعدة الحالي، وحتى يوم الثالث من ذي الحجة من العام الجاري 1442، كما أنه سيتم اعتماد نتائج النقل الخارجي وإرسالها للإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بداية من يوم الثالث من شهر ذي الحجة من العام 1442.

موقع نظام نور استعلام نتائج حركة النقل الخارجي والداخلي

ومن أجل الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي وحركة النقل الداخلي من خلال موقع نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم الاعلان عن نتائج النقل الخارجي عبر رابط نظام نور التعليمي من خلال زيارة noor.moe.gov.sa والقيام بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم على نظام نور من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.