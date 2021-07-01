تحديث بيانات حساب المواطن الدفعة 44 لمستفيدي الضمان 1442

تحديث بيانات حساب المواطن، جاء برنامج حساب المواطن ضمن البرامج التي أصدرتها المملكة العربية السعودية لحماية الأسر السعودية من أي مخاطر يُمكن أن تؤثر عليهم بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك دعم الأسر محدودة الدخل وذات الدخل المتوسط، وتحقيق الاكتفاء الذاتي دون الحاجة لطلب معونات من أي جهة وخاصةً خلال الأزمة الراهنة، وهي تفشي فيروس كورونا وفترات انتشار الموجة الأولى والثانية وتحوي الفيروس وفرض حظر التجول خلالها ، والجدير بالذكر أن الحكومة قد طلبت تحديث بيانات المستفيدين من هذا البرنامج الدفعة 44 حيث تم صرف الدفعات السابقة بشكل شهري، فيمكن متابعة المقال عبر موقعنا ثقفني لمعرفة تحديث بيانات حساب المواطن.

تحديث حساب المواطن 1442

يعد حساب المواطن دعم مادي تقدمة الحكومة السعودية لمواطنيها، لمساعدتهم في المعيشة ورفع مستوى معيشة الفرد، من ناحية المأكل والمشرب والملبس، فقد طلبت الحكومة من المواطنين المستحقين لدعم حساب المواطن تحديث بياناتهم الشخصية والتأكد منها، حتى يتم الإستفادة من الدعم.

الجدير بالذكر أن حساب المواطن تم تفعيله والعمل به عام 2017 ويصرف بشكل منتظم وبشكل شهري لكافة الأسر الفقيرة لرفع المستوى المادي لديهم.

متطلبات الحصول على حساب المواطن الدفعة 44

الهوية الوطنية التي تحمل جنسيتك ورقمك القومى.

معلومات عن جهة العمل سواء خاص أو حكومي والراتب الذي تتقاضاه.

معلومات عن إذا كنت قد استفدت من دعم الدولة في أي برنامج آخر.

الإفصاح عن الدخل الشهري للزوجة إن كانت تعمل.

يجب أن تمتلك حساب بالبنك، كما يجب أن يكون الحساب فعال.

لا يزيد دخلك الشهري عن 20 ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم من كبار السن بحيث يزيد عمره عن 36 عام.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن الدفعة 44

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية حساب المواطن.

سيظهر أمامك العديد من الخيارات قم باختيار “الخدمات الالكترونية”.

اضغط على الخدمات الاجتماعية.

للتحقيق من حسابك قم بإدخال رقم الهوية ثم الكود الخاص بك.

انتظر بعض الوقت سيظهر أمامك مربع مظلل مكتوب به “تحديث البيانات”.

قم بتحديث البيانات ثم انقر على حفظ التغييرات.

عليك المبادرة بتحديث بياناتك الشخصية الخاصة بحساب المواطن حتى الحصول على الدعم المقدم من الحكومة السعودية قبل دخول عيد الأضحى المبارك.