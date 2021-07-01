تحديث بيانات برنامج حساب المواطن بالمملكة العريية

في إطار الأوامر الملكية الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعات وإشراف سمو الأمير محمد بن سلمان بالعناية والاهتمام بمحدودي الدخل وتذليل فرص معيشية كريمة لهم، ورفع الأعباء عن كاهلهم ومساعدتهم على الحياة بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ومنها يخرجهم من دائرة الفقر والعوز، فإن السلطات في المملكة تدعم المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل بمجموعة من برامج الحماية الاجتماعية من أجل الرعاية الاجتماعية للفقراء خاصة في ظل الغلاء الفاحش الذي طال كافة السلع والمنتجات وضرب كافة الأسواق في السنوات القليلة الأخيرة، ومن أهم تلك البرامج التي تعمل في إطار تحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء هو برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن

يقدم برنامج حساب مواطن للأسر والأفراد محدودة الدخل دعمًا ماليًا يساندهم ويساعدهم في توفير احتياجاتهم المعيشية الأساسية اللازمة والضرورية الحياة، وهو دعم يقدم لهم بصفة دائمة ومستمرة، ويصرف هذا الدعم شهريًا من خلال إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين.

الفئات المستحقة من برنامج حساب المواطن

يدعم برنامج حساب مواطن فئات وطبقات معينة من محدودي وعديمي الدخل، ويستهدفهم في تحقيق سبل العيش الكريمة لهم، وتلك الفئات تتمثل في التالي:

أسر الفقراء.

أسر السجناء.

أسر الشهداء.

الأسر التي ليس لها عائل.

السيدات الأرامل و المطلقات.

كبار السن من الرجال والسيدات.

المعاقين وأصحاب القدرات الخاصة.

تحديث بيانات برنامج حساب المواطن

على جميع الافراد المستحقين لدعم حساب المواطنحساب المواطن سرعة التوجه من أجل القيام بعملية تحديث البيانات الخاصة بهم وذلك من أجل الاستمرار في الحصول على الدعم وذلك إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية: