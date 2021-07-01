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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات برنامج حساب المواطن بالمملكة العريية في المقال التالي
في إطار الأوامر الملكية الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعات وإشراف سمو الأمير محمد بن سلمان بالعناية والاهتمام بمحدودي الدخل وتذليل فرص معيشية كريمة لهم، ورفع الأعباء عن كاهلهم ومساعدتهم على الحياة بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ومنها يخرجهم من دائرة الفقر والعوز، فإن السلطات في المملكة تدعم المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل بمجموعة من برامج الحماية الاجتماعية من أجل الرعاية الاجتماعية للفقراء خاصة في ظل الغلاء الفاحش الذي طال كافة السلع والمنتجات وضرب كافة الأسواق في السنوات القليلة الأخيرة، ومن أهم تلك البرامج التي تعمل في إطار تحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء هو برنامج حساب المواطن.
حساب المواطن
يقدم برنامج حساب مواطن للأسر والأفراد محدودة الدخل دعمًا ماليًا يساندهم ويساعدهم في توفير احتياجاتهم المعيشية الأساسية اللازمة والضرورية الحياة، وهو دعم يقدم لهم بصفة دائمة ومستمرة، ويصرف هذا الدعم شهريًا من خلال إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين.
الفئات المستحقة من برنامج حساب المواطن
يدعم برنامج حساب مواطن فئات وطبقات معينة من محدودي وعديمي الدخل، ويستهدفهم في تحقيق سبل العيش الكريمة لهم، وتلك الفئات تتمثل في التالي:
- أسر الفقراء.
- أسر السجناء.
- أسر الشهداء.
- الأسر التي ليس لها عائل.
- السيدات الأرامل و المطلقات.
- كبار السن من الرجال والسيدات.
- المعاقين وأصحاب القدرات الخاصة.
تحديث بيانات برنامج حساب المواطن
على جميع الافراد المستحقين لدعم حساب المواطنحساب المواطن سرعة التوجه من أجل القيام بعملية تحديث البيانات الخاصة بهم وذلك من أجل الاستمرار في الحصول على الدعم وذلك إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على رابط وزارة العمل السعودية من هنا.
- عليك القيام بتسجيل الدخول على الرابط.
- اختيار برنامج حساب المواطن من بين الخيارات الموجودة على الموقع.
- اختر ايقونة تحديث البيانات
- ادخل البيانات التي يطلبها الموقع مثل السن ورقم الهوية.
- ادخل رمز التحقق الظاهر على الشاشة.
- اضغط على ايقونة حفظ.
- ومنها سيتم تحديث البيانات من قبل الجهات المختصة بالبرنامج.
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