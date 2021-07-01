نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل وحدة تحت الإنشاء العقاري .. رابط وشروط تمويل الوحدة السكنية على الخارطة في المقال التالي
يتمتع تمويل وحدة تحت الإنشاء العقاري بالعديد من الخصائص والمزايا التي تقدم معه للراغبين في الحصول على التمويل، ويترافق مع هذا التمويل مجموعة من الشروط و حاسبة التمويل العقاري بالإضافة إلى المتطلبات والمستندات المطلوبة إضافة إلى أن هذا المنتج يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يعتبر من التمويلات المبنية على مبدأ المرابحة، كما يتمتع هذا التمويل بدعم صندوق التنمية العقاري، حيث يتم تغطية الدفعة الأولى من قبل الصندوق بنسبة تصل إلى نحو 5% وذلك ضمن برنامج الرهن الميسر.
تمويل وحدة تحت الإنشاء العقاري الخصائص والمزايا
- التمويل متوافق مع الشريعة
- صندوق التنمية العقاري يقوم بدفع ما نسبته 5 بالمئة من الدفعة الأولى
- تتم تغطية أرباح التمويل من خلال صندوق التنمية العقاري للتمويلات والتي تصل إلى نحو 500 ألف ريال سعودي كحد أقصى
- توفير تغطية تأمينية مجانية ضد الكوارث الطبيعية والأضرار التي تنتج عنها
- الحد الأعلى لنسبة الاستقطاع 65% من إجمالي الدخل
- يتم اعتماد الدفعات المالية بالاعتماد على تصميم المشروع والمعتمد للمطور العقاري
- تغطية مجانية في حال الوفاة أو العجز لا قدر الله.
ما هي الوثائق اللازمة للتقديم على تمويل البنك السعودي للاستثمار
- يتوجب تأمين نموذج طلب التمويل
- توفير صورة عن الهوية الشخصية
- كشف حساب بنكي في الشهور الثلاثة الأخيرة مختوم من البنك السابق
- شهادة تعريف الراتب
- عرض سعر العقار من المطور موجه للمصرف
- نسخة عن بطاقة الموظف ومتوفرة على الرتبة الوظيفية “خاصة بأفراد القوات المسلحة”
- خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل.
ما هي معايير التمويل العقاري ومدة الخدمة اللازمة
يتوجب أن يكون الحاصل علي التمويل العقاري على رأس عمله في أحد القطاعات، هذا يمكن التقديم على التمويل من خلال رابط التمويل العقاري ، من جهته أوضح البنك السعودي معايير مدة الخدمة والفئة التي يمكنها الحصول على التمويل والموضحة أدناه:
- يجب أن يكون ما بين 21 سنة وحتى 70 سنة عند الاستحقاق
- مده الخدمة في القطاع الحكومي يشترط أن تكون شهر واحد على الأقل
- الخدمة في القطاع الخاص ثلاثة أشهر على الأقل
- يجب أن يقوم العميل بفتح حساب بنكي إذا أراد الحصول على هذا التمويل وأن يقوم بتحويل الراتب إليه
- قد يكون مقدم الطلب من السعوديين وأن يكون مدرج في قوائم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان السعودية.
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