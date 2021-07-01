هُنا التسجيل في منصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية

منصة مدرستي، في ضوء الطلب المتزايد على تلبية متطلبات الحياة المعاصرة، يجب على المؤسسات التعليمية اعتماد أحدث تقنيات الاتصال والمعلومات واستخدامها لخدمة التعليم وتحقيق أهدافه، على غرار النجاح الباهر لهذه التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة، ويعد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد نوعًا جديدًا من التعليم، مع إجراءات وضوابط وآليات خاصة بهما، ومؤخرًا، كان هناك العديد من المنصات الإلكترونية التي تركز على التعليم استجابة لوباء فيروس كورونا، مثل منصة مدرستي.

ما هي منصة مدرستي

مدرستي هي نظام تعليم عن بعد أنشأته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا لتعزيز دراسة الطلاب والطالبات في المراحل الابتدائية والثانوية، هذا بديل تعليمي تفاعلي للتعلم عن بعد للأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول، توفر المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية ومحتوى رقمي إلكتروني ثري وأنشطة تعليمية متنوعة، مما يساعد العملية التعليمية على الاستمرار دون انقطاع وتحقيق سلامة الطلاب والطالبات في حالة انتشار جائحة فيروس كورونا.

منصة مدرستي || كيفية تسجيل الدخول على منصة مدرستي والتواصل مع المعلمين اونلاين

مزايا منصة مدرستي