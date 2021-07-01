أسرع تمويل شخصي بدون بنوك 50 الف ريال بدون تحويل راتب وبلا كفيل

أسرع تمويل شخصي بدون بنوك من شركة الأمثل، حيث توفر شركة الأمثل تمويلات البنوك التي يرغب بها العملاء، فقد يتمكن أي عميل من الدخول الي موقع المثل واختيار إحدي تمويلات مصرف الراجحي السعودي، بنك التسليف والإدخار، أو أي بنك من بنوك المملكة العربية السعودية والحصول علي قرض له من خلال شركة المثل، فقد تتميز الشركة أنها تصرف التمويل بالإتفاق مع قوانين الشريعة الاسلامية دون مخالفة، وتوفر الشركة تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب يصل الي 50 الف ريال سعودي بفترة سداد تصل الي 24 شهر بحيث يتم سداد أقساط التمويل علي مدار عامين، فقد نقدم لكم تفاصيل التمويل في السطور القادمة تابعوا.

مزايا تمويل شركة الأمثل التمويلية

تصل قيمة تمويلات شركة الأمثل الي 100 الف ريال سعودي كحد اقصي.

توفر الشركة التمويل بقيمة 50 الف ريال سعودي بدون الحاجة الي كفيل.

تقسم أقساط التمويل بجدولة تصل الي 24 شهر.

التمويل الشخصي لشركة الأمثل يتم صرفة وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية.

لا تشترط الشركة تحويل الراتب الشهري اليها عند الحصول علي القرض.

هامش ربحي تنافسي.

إنهاء الإجراءات بسرعة دون عوائق.

المستندات والأوراق الطلوبة للحصول علي القرض

تسجيل الطلب الكترونياً بقيمة القرض الذي ترغب بالحصول عليه من موقع شركة المثل. صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالعميل المتقدم. خطاب من جهة العمل يوضح قيمة الراتب الشهري. كشف حساب بنكي أخر ثلاثة اشهر. عنوان الإقامة الخاصة بالعميل. إثبات الإقامة سواء ملك أو إيجار.

كيفية الحصول علي التمويل من شركة الأمثل التمويلية

تقدم شركة الأمثل تمويلات عديدة وتوفر لك التمويلات المثالية لبعض البنوك السعودية كبنك الراجحي، بنك التنمية الاجتماعية، وغيره من كثير من البنوك السعودية، حيث يتمكن أي مواطن من الحصول علي القرض الذي يرغب به من خلال: