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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حافز 2021 وشروط الحصول على الدعم في المقال التالي
برنامج حافز من أبرز الأنظمة الرقمية التي تم اعتمادها من حكومة المملكة العربية السعودية، لتقوم من خلالها، بتقديم الخدمات لفئة المواطنين السعوديين على رأسهم الشباب السعودي، حيث تم تخصيص البرنامج لمنح الشباب فرص عمل جيدة بداخل المملكة، وذلك من خلال البرامج التدريبية التي يقوم البرنامج بتقديمها بهدف ثقل ما يملكه الشباب من قدرات ومهارات، تتفق مع متطلبات سوق العمل السعودي، ويقوم البرنامج بجانب الدورات التدريبية، بتقديم راتب شهري لفترة معينة، لحين حصول المستفيد على فرصة عمل جيدة، ويقوم البرنامج من خلال طريقة التسجيل في حافز 2021 التي وفرها عبر منصة البرنامج الإلكترونية، باستقبال طلبات التسجيل المقدمة من الشباب السعودي ممن تتوفر لديهم شروط القبول الموضحة من البرنامج.
طريقة التسجيل في حافز 2021
يقوم برنامج حافز من خلال منصته الإلكترونية، باستقبال طلبات التسجيل بالبرنامج للمرة الأولى، من فئة الشباب السعودي ممن تتوفر لديهم شروط القبول والحصول على الدعم الموضحة من إدارة البرنامج، ويمكن التسجيل باتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط منصة طاقات الإلكترونية.
- قم من النافذة التي سيتم فتحها بالدخول على إنشاء حساب جديد.
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل من “اسم المستخدم ورقم الهوية والجنسية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد وكلمة المرور”.
- بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات التي قمنا بالكشف عنها، قم بمراجعتها للتأكد من صحتها واضغط على إنشاء حساب.
- ستصلك على الهاتف رسالة بها رمز للتفعيل، قم بإدخال الرمز في المكان المخصص واستكمل خطوات التسجيل.
شروط التسجيل في حافز البحث عن عمل 2021
يضع برنامج حافز لجميع الشباب السعودي المتقدم للتسجيل بالبرنامج والاستفادة من الدعم المقدم، قائمة من الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين، ومن أبرز الشروط التي يجب التأكد من توافرها الآتي:
- يجب أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون من الفئة العمرية بين 20 سنة وحتى 60 سنة.
- يجب أن يكون من المقيمين على الأراضي الحجازية بشكل دائم.
- يجب ألا يكون من المسجلين ضمن مستحقي إعانة البحث عن عمل وقت التقديم بالبرنامج.
- يجب ألا يكون موظف لدى إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بالدولة.
- يجب أن يكون قادر من الناحية البدنية والصحية على الانضمام لسوق العمل.
- يجب ألا يكون أحد المستحقين للمعاشات التقاعدية أو التعويضات المقدمة من البرامج الأخرى للمتعطلين عن العمل.
- يجب ألا يكون المتقدم مسجل كطالب في المرحلة التعليمية أو كمتدرب في إحدى البرامج.
- يجب ألا يكون للمتقدم مصدر دخل شهري ثابت.
- يشترط مرور فترة الاستحقاق المحددة من البرنامج.
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