نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة تصفيات منتخبات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في المتابعة الدائمة لعشاق كرة القدم حول العالم لتصفيات المنتخبات المؤهلة لمسابقة كأس العالم في قطر عام 2022 المقبل ، ووقوع الكثير من المنتخبات القوية ضمن قارة آسيا بجوار المنتخب السعودي ، فإن جمهور كرة القدم بالمملكة العربية السعودية يسعى للتعرف علي قرعة تصفيات منتخبات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، وفي ظل المسابقات المحتدمة هذا الصيف بين بطولات مثل اليورو وكوبا أميركا ، تأتي تصفيات المونديال علي قائمة الاهتمام الكبير لعشاق كرة القدم حول العالم ، وقد انتهي الدور الثاني من مرحلة تصفيات كأس العالم 2022 في قارة آسيا بمحصلة تأهل عدد من المنتخبات إلي الدور الثالث بالإضافة إلي التأهل لكأس آسيا 2023، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم قائمة المنتخبات المتأهلة بصفات التصدر والوصافة للدور الثالث وكأس آسيا ، كما نتعرف علي نظام القرعة ، كذلك نتعرف علي مواعيد التصفيات بالمرحلة المقبلة.

قرعة تصفيات منتخبات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

تضم مرحلة التصفيات الثالثة عن قارة آسيا والمؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر مجموعة من المنتخبات المتأهلة من المرحلة الثانية وهي :

الأولي : صعد عن الصدارة منتخب : سوريا ، وبالوصافة منتخب : الصين.

الثانية : صعد عن الصدارة منتخب : استراليا.

الثالثة : صعد عن الصدارة منتخب : إيران ، وبالوصافة منتخب : العراق.

الرابعة : صعد عن الصدارة منتخب : السعودية.

الخامسة : صعد عن الصدارة منتخب : قطر ، وبالوصافة منتخب : عمان.

السادسة : صعد عن الصدارة منتخب : اليابان.

السابعة : صعد عن الصدارة منتخب : الإمارات ، وبالوصافة منتخب : فيتنام.

الثامنة : صعد عن الصدارة منتخب : كوريا الجنوبية ، وبالوصافة منتخب : لبنان.

وجدير بالذكر أن المنتخب القطري قد ضمن التأهل لكأس العالم 2022 باعتباره البلد المستضيف ، ورغم ذلك فهو يخوض مراحل التصفيات للإعداد للمونديال ولا تحتسب نتائجه.

نظام قرعة التصفيات عن قارة آسيا

المرحلة الثالثة هي مرحلة تأهل الأول والثاني عن مجموعتين كالآتي :

يحتوي الدور الثالث علي 12 منتخب يتم تقسيمهم إلي مجموعتين بواقع 6 فرق للمجموعة الواحدة.

يصعد من هذه المرحلة مباشرة لكأس العالم 4 منتخبات أصحاب المركز الأول والثاني من المجموعتين.

أصحاب المركز 5 و 6 يخرج نهائياً.

يجري التصفية بين أصحاب المراكز 3 و 4 من المجموعتين علي منتخبين بالدور الرابع للصعود لكأس العالم.

يتم تحديد الستة منتخبات بالمجموعة بنظام سحب الكرات بحيث توضع 6 كأوس بكل منها منتخبين حسب تصنيفهما بشهر 5 – 2021.

يتم سحب كرة من كل كأس لتكوين المجموعة الأولي ليتبقى كرة في كل كأس تكون بها المجموعة الثانية.

حسب التصنيف توزع المنتخبات علي الكؤوس كالآتي : الأول : اليابان وإيران. الثاني : كوريا الجنوبية و استراليا. الثالث : السعودية والعراق. الرابع : الإمارات والصين. الخامس : سوريا وعمان. السادس : فيتنام ولبنان.



مواعيد المرحلة الثالثة من التصفيات

تبدأ مباريات المرحلة في تاريخ الثاني من شهر سبتمبر 2021 م وتنتهي في تاريخ التاسع والعشرين من مارس 2022 بالجولات كالآتي :

الأولي : في تاريخ 2 – 9 – 2021 .

الثانية : في تاريخ 7 – 9 – 2021 .

الثالثة : في تاريخ 7 – 10 – 2021 .

الرابعة : في تاريخ 12 – 10 – 2021 .

الخامسة : في تاريخ 11 – 11 – 2021 .

السادسة : في تاريخ 16 – 11 – 2021 .

السابعة : في تاريخ 27 – 1 – 2021 .

الثامنة : في تاريخ 1 – 2 – 2022 .

التاسعة : في تاريخ 24 – 3 – 2022 .

العاشرة : في تاريخ 29 – 3 – 2022 .

وكافة البيانات معلنة علي موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علي الإنترنت.