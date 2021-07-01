بأقل راتب وبالتقسيط على 60 شهر مع تمويل إمكان

بأقل راتب شهري بالمملكة يستطيع المواطن طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويستطيع أيضاً سداد قيمة التمويل بالتقسيط على فترة زمنية مرنة تبدأ من 12 شهر وتصل إلى 60 شهر وذلك من أجل التيسير على المواطن ويتميز التمويل الإضافي أيضاً لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ويستطيع المتقدم طلب التمويل من خلال الإنترنت.

بأقل راتب شهري تمويل شخصي إضافي لدى شركة إمكان

التمويل الشخصي الإضافي من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية متاح لشريحة كبيرة من العملاء العاملين بمختلف أنواع القطاعات بالمملكة العربية السعودية كذلك يتميز التمويل الإضافي بأنها تمويل لا يشترط وجود كفيل وعن طريق مقال اليوم سوف نوفر لكم مزايا التمويل الإضافي المقدم من قبل شركة إمكان وهي:

التمويل الإضافي من شركة إمكان للتمويل متاح سداده خلال الفترة من 12 شهر وتصل حتى 60 شهر.

يتميز التمويل الإضافي من إمكان بأن التمويل لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.

يستطيع العملاء السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي وشبة الحكومي الحصول على تمويل إضافي بقيمة 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى.

العملاء العاملين بالقطاع الخاص يستطيعوا الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1500000 ريال سعودي كحد أقصى.

شروط الحصول على التمويل الإضافي من شركة إمكان للتمويل

التمويل الإضافي من شركة إمكان للتمويل والذى يتميز بأنه لا يشترط وجود كفيل ولكن وضعت إمكان ضوابط لطلب القرض الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل وهي