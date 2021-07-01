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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في برنامج فني رعاية مرضي الموارد البشرية ورابط التسجيل في المقال التالي
يبحث الكثير من الشباب عن فرص ووظائف عمل، يمكنهم من خلالها التغلب على الكثير من مشاكل الحياة ومتاعبها، كما يمكنهم أيضًا من التواجد في سوق العملية، وقد تم الإعلان مؤخرًا عن تقديم برنامَج تأهيلي، يتم من خلاله العمل تزويد فني رعاية المرضي بجميع المهارات الأساسية التي يمكن من الاعتماد عليها في تقديم الرعاية المطلوبة للمرضي.
فني رعاية المرضي
تتلخص طبيعة عمل فني رعاية المرضي في قيامه بمساعدة أخصائي التمريض، وذلك عند متابعة المرضي، حيث يقوم بتعقيم وتجهز الأدوات الصحية اللازمة، التي يجتاحها الاختصاصي في عمله، كما يتولى عملية التدوين الخاصة بالبيانات الشخصية التي يمكن الرجوع إليها وتخص المريض، سواء كان التسجيل من خلال أجهزة الحاسوب أو يدويًا.
الشروط الواجب توافرها
هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لبرنامج فني رعاية مرضى، حيث تشمل تلك الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- كما يجب ألا يكون على رأس العمل.
- يجب أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من 3 إلى 5.
- أن يكون حاصلًا على شهادة بكالوريوس في أحد التخصصات التالية: الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، الفيزياء، الكيمياء والكيمياء الحيوية.
- يجب أن يكون حاصلًا على شهادة في اللغة الإنجليزية، وذلك للاختبارات الخاصة بآيلتس 4.5، توفل، وبقية الاختبارات الأخرى.
فني رعاية مرضى الموارد البشرية
يجب على المتقدم للاشتراك في البرنامج، أن يقوم بتقديم المستندات المطلوبة منه وهي :
- يتم تقديم الشهادة الخاصة بالبكالوريوس.
- يجب إن تتم معادلة الشهادة من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي.
- كذلك يجب أن يتم توضيح فيها المعدل التراكمي، وذلك إن كانت الشهادة من خارج المملكة.
- يتم تقديم الشهادة الخاصة باللغة الإنجليزية للاختبارات التي تم ذكرها سابقًا.
- في حال إن لم تكن الشهادة بها المعدل التراكمي، فإنه يمكن التقدم بالسجل الأكاديمي.
- يمكن لمن يرغب في التقديم، القيام بعملية التسجيل، وذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- والقيام بالاطلاع علي الشروط جيدا، وبعد ذلك القيام بإتمام خطوات التسجيل، وإرفاق المستندات المطلوبة.
- وبذلك قد نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل وكذلك الشروط الخاصة، بالتسجيل في برنامج فني رعاية مرضي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط القبول في برنامج فني رعاية مرضي الموارد البشرية ورابط التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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