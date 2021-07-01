“التجارة” تشهِّر بمقيم لبيعه شواحن وبطاريات وهواتف مغشوشة

دوت الخليج – الرياض شهرّت وزارة التجارة بمقيم من جنسية يمنية أدين بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعد ثبوت تورطه بحيازة وبيع شواحن وبطاريات وهواتف مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات بمحافظة رفحاء .

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بعرعر المتضمن تغريم المخالف وسجنه لمدة 20 يوماً، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونُشر الحكم في صحيفتين على نفقته.

وكانت الفرق الرقابية لوزارة التجارة قد تمكنت من الإيقاع بالمخالف داخل إحدى الاستراحات بمحافظة رفحاء بالتعاون مع الجهات الأمنية، وضبطت أثناء مداهمة وتفتيش المقر 6000 قطعة من هواتف وبطاريات وشواحن مغشوشة.

وتؤكد وزارة “التجارة” حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.

كما تحث عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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