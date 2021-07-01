نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري بدون تحويل راتب وبأفضل فترة سداد وبهامش ربح منخفض في المقال التالي
تمويل منصة سلفة الالكترونية بدون تحويل راتب وبدون كفيل وبأفضل فترة سداد، حيث تعد منصة سلفة تقدم افضل التمويلات الشخصية التي يبحث عنها المواطنين والتي تمتلك الكثير من المزايا التي تسهل علي العميل الحصول علي التمويل، واهم ما يتميز به تمويل سلفة انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح من خلال مقالنا الشروط الواجب توافرها لحصول علي التمويل الشخصي.
مزايا التمويل المقدم من منصة سلفة الالكترونية
يعتبر منصة سلفة الالكترونية المعروفة داخل المملكة السعودية من اهم الشركات التي تمنح المواطنين المحتاجين تمويلات شخصيه متساهله وتناسب مع جميع الفئات بالمملكة وبشروط متوفره لدي جميع المواطنين، حيث يمتلك التمويل المقدم من منصة سلفة الالكترونية العديد من المزايا التي تهم العميل وتساعده في الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة الالكترونية.
- التمويل المقدم من منصة سلفة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- التمويل المقدم من منصة سلفة الالكترونية بقيمة 5000 ألاف ريال سعودي كحد اقصي و 1000 ريال كحد ادني.
- تعد منصة سلفة الالكترونية تتميز بسرعه إنهاء الإجراءات ويتم حصول العميل علي التمويل فوري خلال دقائق بعد توافق جميع الشروط والأحكام التي حددتها المنصة.
- التمويل بدون تحويل راتب وبهامش ربح منخفض.
شروط الحصول علي تمويل منصة سلفة الالكترونية
لكي تتمكن من الحصول علي التمويل المقدم ممن منصة سلفة الالكترونية عليك تواف\ر جميع الشروط أولاً، حيث قامت منصة سلفة بتحديد بعض الشروط اللازم توافرها لدي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل المقدم، وذلك قم باتباع الشروط التالية:
- التمويل المقدم من منصة سلفة الالكترونية لجميع المواطنين السعودين فقط وليس متوفر للمقيمين.
- تشرط منصة سلفة انه لا بد من العميل المتقدم أن يتوفر لدي داخل شهري ثابت لا ينقص عن أربعة ألاف ريال سعودي.
- يجب علي العميل المتقدم أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عام وذلك من اجل الحصول علي التمويل.
- لا بد أن يزيد عمر العميل عند التقديم علي التمويل الشخصي عن 60 عام.
- خدمة العمل لا تقل عن ستة اشهر بالنسبة للقطاع الخاص.
- بالنسبة للعميل المتقدم العامل في القطاع الخاص فيلزم أن لا تقل خدمة العمل لديه عن ثلاثة اشهر وذلك من اجل الموافقة علي التمويل الشخصي.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل فوري بدون تحويل راتب وبأفضل فترة سداد وبهامش ربح منخفض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.